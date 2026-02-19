Для героев особые весточки: «Советский Сахалин» теперь читают в зоне СВО

В канун Дня защитника Отечества у газеты «Советский Сахалин» расширилась читательская аудитория. К ней присоединились военнослужащие управления Росгвардии по Сахалинской области, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Чтобы личный состав вдали от дома не испытывал оторванности от жизни родного островного региона, управление организовало регулярную доставку газет. (До этого редакция оказией, через волонтёров, передавала часть тиража на линию боевого соприкосновения).

– Мы уверены, что каждый номер станет для наших бойцов тёплой весточкой с малой родины, поддержит боевой дух, ведь на Сахалине о них помнят, их ждут, – отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Сахалинской области полковник Василий Стельмах. Он принял «информационную посылку» и от имени личного состава управления выразил искреннюю признательность и благодарность коллективу редакции за содействие и активную гражданскую позицию.

Журналисты «Советского Сахалина» и лично, и коллективно стараются помогать землякам. На полученную в 2024 году премию правительства Российской Федерации в области СМИ приобрели сотню тактических индивидуальных аптечек для оказания бойцам первой медицинской помощи в полевых условиях. Они очень важны для спасения жизни раненого в бою.

Не раз бывали газетчики на учебном полигоне, где встречались с добровольцами и мобилизованными бойцами. Готовили материалы о земляках, проявивших в боях мужество и героизм, а также о волонтёрах, которые плетут маскировочные сети, шьют камуфляжную одежду, делают окопные свечи, собирают тёплые вещи и продуктовые посылки, отправляют на линию огня автомобили, мотоциклы, беспилотники…

Пишет «Советский Сахалин» и о том, какую социальную помощь получают семьи участников СВО. Информирует, как бойцы возвращаются к гражданской жизни, проходят реабилитацию, участвуют в программе кадрового резерва, разработанной региональным правительством.

О том, как земляки помогают приближать Победу, участники СВО прочитают а нашей газете. А также получат множество самой разнообразной информации о жизни на далёких, но таких родных островах.

Елизавета Андреева.