Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с инструкторами и курсантами сахалинского филиала Центра «ВОИН»

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Сергей Надсадин посетил сахалинский Центр «ВОИН». Глава города ознакомился с работой учреждения, а также встретился с сотрудниками и курсантами.

Руководитель филиала Максим Малышев рассказал мэру о ключевых направлениях военно-спортивной подготовки. Курсанты осваивают различные дисциплины, в числе которых первая помощь и тактическая медицина, организация связи, основы национальной безопасности, пилотирование БПЛА. В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко развитию беспилотной авиации уделяется особое внимание.

Занятия проводят инструкторы с реальным боевым опытом – ветераны боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии, специальной военной операции. Главе города также продемонстрировали макеты снаряжения, медицинские симуляторы и беспилотники, на которых отрабатывают навыки курсанты.

Мэр отметил важность текущей деятельности сахалинского филиала, поблагодарил сотрудников за работу. За высокие достижения в сфере патриотического воспитания молодёжи коллектив «ВОИНа» был отмечен приветственным адресом администрации города. Также благодарственные письма вручили инструкторам центра.

– Здесь собрались профессиональные люди, которые сами имеют боевой опыт, прошли горячие точки. Пообщавшись с ребятами и увидев их увлечённые лица, я, безусловно, рад за нашу молодёжь. Тот патриотизм, те профессиональные навыки, которые они здесь получают, необходимые для защиты себя, своего города, региона, страны, – бесценны. Поэтому ещё раз благодарю всех, кто трудится в сахалинском центре, – подчеркнул Сергей Надсадин.

Сегодня одним из ключевых направлений развития сахалинского филиала Центра «ВОИН» является беспилотная авиация. Здесь реализуется программа обучения работе с коммерческими FPV-дронами, активно используются симуляторы пилотирования. Инструктор-методист по направлению БПЛА Пётр Линов работает в центре с момента открытия филиала в регионе. Имея боевой опыт, после завершения военной службы он решил передать свои знания подрастающему поколению.

– Мне нравится эта работа. Радуешься успехам ребят, передаёшь свой опыт – как гражданский, так и боевой. Дети схватывают информацию очень быстро, восприятие у них острее, поэтому обучаем с особым подходом, – отмечает Пётр Линов.

Девятиклассник школы № 22 Степан Чепурный занимается в Центре «ВОИН» два года. Осваивая направления, особый интерес южносахалинец проявляет к БПЛА.

– Я несколько лет занимаюсь авиамоделированием. БПЛА – это, в принципе, мое призвание. Увлекаюсь самолётными типами, но дроны тоже нравятся. В будущем хотел бы заниматься беспилотниками в гражданской сфере, потому что их сейчас активно внедряют в сельском хозяйстве, медицине, – рассказывает старшеклассник. – У меня здесь очень много друзей из разных школ и районов нашего острова. Мы иногда собираемся на аэродроме, в лагерях и вместе занимаемся и тренируемся. Мне нравится эта атмосфера.

В 2026 году центр продолжит развивать новые программы и форматы подготовки, делая особый упор на усиление практической и наставнической составляющей, чтобы воспитать ещё больше достойных защитников Отечества.