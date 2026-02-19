Хроника 1955 (По страницам «Советского Сахалина»)

15 декабря
- Животноводы колхозов Холмского района широко используют рыбные отходы для корма животных. Работники молочнотоварной фермы колхоза им. Чапланова отмечают: каждый килограмм рыбного корма с примесью незначительного количества концентратов увеличивает надои на 2 л в сутки.
17 декабря
- В каждом доме пос. Синегорск звучит голос родной Москвы. Здесь работает свой радиоузел, обслуживающий 428 радиоточек. 820 семей шахтёров и строителей обзавелись радиоприёмниками «Урал», «Рекорд», «Балтика», «Мир» и другими.
- В Кировском районе открыта 80-километровая автобусная линия, соединившая райцентр – с. Тымовское – почти со всеми северными населёнными пунктами района.
- Коллектив конторы № 2 объединения «Дальнефть» испытывал острую нужду в турбобурах. Начальник ремонтного цеха МТС базы Константин Дмитриевич Котов с токарем Михаилом Ивановичем Красило установили специальное приспособление на токарный станок и добились полного восстановления турбобуров. Сэкономлено почти 11 тыс. рублей.
18 декабря
- Весной будущего года в Южно-Сахалинске начнётся строительство одного из крупнейших зданий города – Дома связи. Проект разработан Ленинградским отделением «Гипросвязь». Трёхэтажное здание будет построено из шлакоблоков. На первом этаже расположатся удобный светлый операционный зал, городская автоматическая телефонная станция, центральный переговорный пункт междугородной телефонной станции и вспомогательные службы. Цокольный этаж с отдельным входом отводится для отдела приёма и выдачи посылок. На третьем этаже разместятся концертная и речевая студии, радиовещательная аппаратная студия. Строительство Дома связи намечено завершить за 26 месяцев.
- На территории Корсаковской картонной фабрики строится завод силикатной глыбы. С вводом его в эксплуатацию не надо будет завозить этот полуфабрикат из Дагестана. Завод ежегодно будет выпускать до 2 тыс. т продукции для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, в большом количестве потребляющих силикатный клей. Он необходим для упаковки готовой бумаги и изготовления трёхслойного гофрированного полотна картонных ящиков. На Сахалине достаточно природного сырья для такого производства – есть кварцевый песок, каменный уголь. Остаётся только завезти сульфат натрия и организовать выпуск силикатной глыбы на месте.
(Продолжение следует).