До конца года шесть сельских отделений связи отметят новоселье

Это позволит повысить качество почтовых услуг в отдалённых населённых пунктах.

До сегодняшнего дня на Сахалине некоторые сельские почтовые отделения располагаются в аварийных муниципальных зданиях или приспособленных помещениях. Отсюда нарекания жителей на качество услуг связи и отсутствие должных условий труда для сотрудников. Поэтому правительство области решило оказать финансовую поддержку, профинансировав покупку специализированных модульных зданий из быстровозводимых конструкций.

За несколько месяцев с момента старта проекта такие строения появились в восьми островных селах: Взморье, Восточное, Восход, Арги-Паги, Чир-Унвд, Тунгор, Поречье и Краснополье.

– Мы стремимся сделать жизнь на селе более комфортной. В частности, привести в порядок почтовые отделения. Для селян это очень важный объект. Здесь получают пособия и пенсии. Нельзя допускать, чтобы из-за тесноты клиенты вынуждены были ждать своей очереди на улице, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Поэтому при составлении списка населённых пунктов, где планируется устанавливать новые почтовые отделения, мы в первую очередь принимаем во внимание численность проживающих в них пожилых людей. Жители сёл также активно пользуются услугами интернет-магазинов. А покупки им доставляет почта. Поэтому мы продолжим создавать в сельских отделениях связи достойные условия для клиентов и сотрудников.

На 2025 год запланирована установка новых отделений связи в шести сёлах: Москальво, Лесогорское, Советское, Петропавловское, Дачное, Гастелло.

Модульные отделения почтовой связи в большинстве случаев возводятся по одному проекту. Это здания с клиентским залом со стойкой, стеллажами для печатных изданий.