В теплицах Сахалина всходит рассада – идет малая посевная

Островные хозяйства с начала апреля выращивают рассаду разных сортов капусты, перцев, помидоров, огурцов. Некоторые хозяйства уже радуются первым росткам, рассказали в областном министерстве сельского хозяйства и торговли. Пройдёт время – и окрепшую рассаду начнут переносить в открытый грунт.

Ещё раньше аграрии начали готовить теплицы – освободили крыши от снега, которого зимой выпало немало. Где нужно, сделали ремонт, заменили покрытие…

В большинстве хозяйств области для выращивания рассады используют кассетную технологию, когда семена высеваются в ячейки специальных кассет разного размера. Такой метод повышает приживаемость растений при высадке их на поле до 100%, поскольку полностью сохраняется корневая система, объясняют специалисты. Кроме того, значительно облегчается сам процесс высадки растений в открытый грунт.

– Всё проходит в плановом порядке. В каждом хозяйстве свой график посева. В зависимости от сроков посадки сортов и видов овощей малая посевная продлится до второй-третьей декады мая, – рассказала заместитель директора департамента сельского хозяйства областного минсельхоза Екатерина Сливкина. – Всего предстоит вырастить 11 млн растений.

Как всегда, в нынешнем году часть рассады будут продавать населению на ярмарках. Это традиционный набор из цветов и овощных культур. В областном центре весенняя сельхозярмарка пройдёт 24 мая в районе площади Победы. Участие в ней помимо «завсегдатаев» – совхозов, фермерских хозяйств и НИИ сельского хозяйства – могут принять и сами дачники, если есть желание показать свой товар лицом.

Заявки можно будет подать за 2 недели до начала в самом министерстве по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, 1-й этаж, каб. 2 и впервые в режиме онлайн на сайте ведомства, когда он пройдёт реконструкцию и поменяет адрес.

Антон СМОЛЯКОВ.

Кстати

На Сахалине и Курилах действует масштабная программа поддержки агропромышленного комплекса. Островные аграрии получают субсидии на минеральные удобрения, элитные семена картофеля, овощей и кормовых культур, сельхозтехнику и оборудование, а также другие необходимые меры поддержки. Всё это позволяет оптимизировать сроки проведения как весенне-полевых работ, так и уборочной кампании. Как следствие – вопреки статусу зоны рискованного земледелия Сахалинская область продолжает удерживать высокие результаты по урожайности картофеля и овощей открытого грунта и занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке.