До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 69 дней

Парад Победы

24 июня в газете «Советский Сахалин» был опубликован Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина о проведении 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парада войск Действующей Армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона – Парада Победы в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне. Принять парад Сталин поручил своему заместителю Маршалу Советского Союза Г. Жукову, командовать парадом – Маршалу Советского Союза К. Рокоссовскому.

26 июня напечатан закон Верховного Совета СССР о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии и установлении льгот и выплат военнослужащим.

27 июня газета разместила отчёт-репортаж о Параде Победы в Москве и речь Маршала Советского Союза Г. К. Жукова на Параде Победы.

Трудовая доблесть

На днях у берегов рыбозавода «Широкая Падь» встал под погрузку рыбы рефрижератор. Администрация завода поставила перед бригадой засольного цеха задачу – за сутки отгрузить 7 вагонов сельди малосола.

Соревнуясь друг с другом, рабочие за 7 часов сумели отгрузить на кунгасы 75 тонн сельди. Высокую производительность труда показали на расштабелёвке и накладке ящиков тт. Ершов, Забаров, Бакирев, выработав за 7 часов по 3,5 нормы. Тт. Фощий и Катюгов, заменив четырёх человек, за это же время дали на погрузке рыбы по 5 норм каждый.