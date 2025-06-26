В Южно-Сахалинске 28 и 29 июня пройдет этап Кубка России по лыжероллерам

Вчера в конференц-зале спортивного комплекса «Триумф» прошла пресс-конференция, посвященная II этапу Кубка России по лыжероллерам. В ней приняли участие президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Сергей Устюгов, главный судья соревнований Игорь Мещеряков, заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш, директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Открыла пресс-конференцию Светлана Ходюш. В частности она сказала:

– В последние годы спорт в нашей области развивается очень активно. Об этом говорят такие факты, как проведение в Южно-Сахалинске зимних игр «Дети Азии» и «Российско-Китайских игр». Этапы Кубка России по горнолыжному спорту и первенства страны среди юниоров по тяжелой атлетике, водным видам спорта. И нам очень приятно, что впервые на островной земле пройдет этап Кубка России по лыжероллерам.

Замминистра заверила, что островитяне постараются сделать все, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне.

Президент Федерации лыжных гонок России рассказала, что в начале своей лыжной карьеры приезжала на Сахалин на спортивные сборы и участвовала в соревнованиях. Последний раз посетила остров в 2019 году, когда в Южно-Сахалинске проводились игры «Дети Азии». И очень приятно, что этап Кубка страны проводится в Южно-Сахалинске. Своим отношением к этому виду спорта и той спортивной инфраструктурой, которая выстроена здесь, город заслужил, чтобы эти соревнования прошли в областном центре. Что же касается проведения гонки в гору на лыжероллерах, аналогов в России таким трассам нет. Одно обидно, лететь через всю страну всего на две гонки, будем откровенны, очень дорого. По этой причине отдельные федерации регионов не смогли отправить своих сильнейших спортсменов. Необходимо на будущее увеличивать количество стартов. Елена Вяльбе выразила уверенность, что оба старта в субботу и в воскресенье пройдут на высоком уровне и привлекут много болельщиков. Поклонники этого вида спорта наверняка пожелают воочию посмотреть гонки сильнейших лыжников страны. За места на подиуме будут бороться олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель Сахалинского марафона Андрей Мельниченко, бронзовый призер чемпионата мира Иван Жилинский, победительница в масс-старте свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходил в Нижнем Новгороде, Виктория Лукашова.

Коснулась Елена Вяльбе темы конкуренции городов страны за право проводить в своих регионах этапы Кубка и чемпионата России. Президент федерации лыжных гонок считает, что конкуренции здесь быть не должно. Будет очень хорошо, если этапы Кубка и чемпионата страны будут проводиться во всех регионах России. В первую очередь это способствует популяризации и развитию лыжных гонок, привлечению в этот вид спорта молодежи. Кроме того, будут строиться новые лыжные базы и стадионы. В заключении своего выступления Елена Вяльбе сказала, что в конце февраля 2026 года в Южно-Сахалинске приедут все сильнейшие лыжники России, чтобы принять участие в чемпионате России.

Игорь Мещеряков подробно остановился на проведении соревнований в предстоящие выходные. В частности, он сказал, что на старт выйдут более 80 лыжников из 12 регионов страны. В первый день лыжники будут бороться за медали в спринте. Дистанция 200 метров. Забеги пройдут на улице Горького. Стартовать спортсмены будут с площади Славы в 10.00. Там же, в 9.30, состоится торжественное открытие соревнований.

Второй день будет самым сложным и не менее захватывающим. С нижней площадки канатной дороги СТК «Горный воздух» в 10.00 будет дан массовый старт свободным стилем на 4200 метров. Вся сложность в дом, что на дистанции нет ни одного участка равнины или спуска, только подъем на верхнюю точку «Горного воздуха». Для болельщиков будет организован бесплатный подъем на канатной дороге до средней и верхней площадки. Сахалинцы смогут поболеть за своих островных спортсменов и поддержать участников других команд.

Сергей Устюгов начал с того, что пошутил. Как только участники этапа Кубка проведут первую тренировку в гору, количество желающих выйти на старт может сократиться. После этой шутки олимпийский чемпион поделился своими впечатлениями о тренировках на лыже-роллерной трассе в районе Санты. Очень сложная дистанция, тяжелые затяжные тягуны и головокружительные спуски с довольно опасными поворотами. Надо иметь не только отличную технику владения лыжами-роллерами, но и мужество. Скорости очень высокие и спортсмен на себе испытал притяжение сахалинской земли. К счастью, все обошлось небольшими царапинами. Сергей Устюгов подчеркнул, что очень рад очередному своему приезду на Сахалин. Зимой это один остров, а летом он еще больше поражает красотой своей природы. С огромным удовольствием приеду в 2026 году в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в чемпионате России.

Директор спортивной школы Михаил Шамсутдинов заверил участников пресс-конференции, что решены все вопросы безопасности участников соревнований во второй день этапа Кубка. Вопрос этот в текущем году очень серьезный – косолапые появляются в самых неожиданных местах, в том числе и в районе «Горного воздуха». Далее он рассказал, кто из сахалинских спортсменов примет участие соревновании. В мужской гонке с сильнейшими лыжниками за право подняться на подиум будет бороться Данил Нечипоренко. Победительница «Детей Азии», двукратная серебряная призер чемпионатов мира среди юниоров Анна Кожинова и золотой медалист первенства России в Апатитах среди молодежи в 2025 году Софья Кузнецова выйдут на старт женских гонок и постараются составить достойную конкуренцию сильнейшим лыжницам страны.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.