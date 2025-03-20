Четверг, 20 марта, 2025
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В Холмске продают поддельную красную икру

Фото ИИ.

В полицию заявил местный житель. В торговом центре к нему подошел незнакомец и предложил икру по «выгодной цене». Покупатель оптом купил семь поллитровых контейнеров за 10 500 рублей, но дома обнаружил, что деликатес – подделка.

Следствие быстро выявило мошенника. Им оказался 27-летний житель Приморья. Он признался, что приобрел имитированную икру в одном из магазинов Южно-Сахалинска и намеренно продал её как натуральный продукт.

В отношении афериста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба. Преступнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Ольга АНДРЕЕВА.

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