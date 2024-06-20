Должники за электроэнергию могут остаться без энергоснабжения

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в текущем месяце уведомил о возможных ограничениях в подаче электроэнергии 13 тыс. неплательщиков, задолжавших 58,7 млн рублей. В течение двадцати дней им необходимо полностью оплатить долг или заключить соглашение о его реструктуризации.

На начало июня общая задолженность жителей региона за потреблённую электроэнергию превысила 449 млн рублей. Энергетики вынуждены применять к должникам все установленные законодательством меры, в том числе ограничивать режим энергоснабжения.

В прошлом месяце свыше 15 тыс. сахалинцев, чей долг превысил два норматива потребления, получили уведомления об ограничениях в подаче электроэнергии. Из них соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму 2,8 млн рублей заключили 75 граждан. Более трёх тысяч потребителей избежали ограничений, оплатив 18,3 млн рублей в сроки, указанные в предупреждениях. Ещё порядка тысячи человек погасили задолженность на 12,7 млн рублей после ввода ограничений. В прежнем объёме электроснабжение им было возобновлено после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию.

Ограничения в прошлом месяце были введены в адрес 2,4 тыс. потребителей, чей общий долг достиг 34,4 млн рублей. Все они на контроле энергетиков. По адресам их проживания было проведено более двухсот рейдов для проверки на предмет самовольного подключения к электросети без оплаты долга, которое влечёт административную ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Сахалинэнергосбыт напоминает: чтобы избежать ограничений, необходимо в срок до 25-го числа каждого месяца оплачивать потреблённую электроэнергию. Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный) либо в личном кабинете клиента на сайте ДЭК или мобильном приложении.