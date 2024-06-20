«Сахалин, ты со мной в трудный час»

Южносахалинку Анну Жилину мы уже представляли в нашем проекте «Поющая семья» в 38 номере газеты от 4 июня. Тогда во время разговора с журналистом она обмолвилась, что у неё есть стихи и о Сахалине, но до переложения их на музыку дело не дошло. И вот, вдохновившись идеей проекта «Воспетые острова», Анна записала песню о своей любви к острову.

С музыкой Анна связана с самого детства. Часто повторяла песни из телевизора, да и бабушка вдохновляла своим красивым голосом. И эта любовь привела девушку в музыкальную школу, где она отучилась восемь лет по классу фортепиано. Позднее занималась в вокальных студиях, в университете участвовала в КВН, где без песен не обойтись. Работая в Томском политехническом университете, часто выступала со своими коллегами. И сейчас пишет стихотворения и песни, поёт в народном ансамбле казачьей песни «Воля».

На Сахалин Анна приехала из Сибири вместе с мужем и двумя детьми. Его пригласили сюда работать. Здесь они живут четыре года и уезжать не планируют. Обе дочери-школьницы занимаются музыкой. Муж тоже осваивает игру на гитаре. Анна вместе с дочерями часто выступает на школьных вечерах.

– Я по работе часто ездила в разные регионы России. Но Сахалин и Южно-Сахалинск пленили с первого взгляда. Природа, города, люди – всё поистине волшебное. Здесь можно найти всё, что нужно для жизни, – рассказала Анна.

За это время семья Жилиных объездила почти весь юг Сахалина, побывала в бухте Тихой и на Клоковском водопаде, поднялась на хребет Жданко. Анна любит отдыхать в палатке на природе. Мечтает попутешествовать по северу острова. От природы она черпает вдохновение.

Ещё она любит наблюдать за природным миром, слушать птичью многоголосицу. Но при этом придерживается слов Пабло Пикассо: «Вдохновение существует, но оно должно застать вас за работой».

Анна с головой погружена в творчество. В планах у неё издать сборник со стихотворениями и текстами песен, иллюстрированный её рисунками. В нём автору хочется представить цельную историю.

Наталья ДЕСЯТОВА.