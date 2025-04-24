Просветительской марафон: новые знания о Великой Победе

28 апреля Дальневосточный федеральный округ откроет просветительский марафон Знание.Первые Российского общества «Знание». Масштабное событие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт на площадке Сахалинского государственного университета. Здесь для молодёжи состоятся лекции и открытые диалоги известных государственных и общественных деятелей, военкоров, защитников Отечества, представителей науки, бизнеса, культуры, спорта и других сфер.

– Сахалинская область – форпост России на восточных рубежах. Именно на Сахалине и Курильских островах была поставлена точка во Второй мировой войне. И мы рады приветствовать в нашем регионе с богатой историей участников масштабного просветительского марафона Знание.Первые. У молодёжи будет уникальная возможность встретиться с деятелями культуры, спортсменами, военными корреспондентами, историками в формате открытого диалога получить ответы на свои вопросы, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Программа марафона покажет молодёжи, что всё доступное нам сегодня стало возможным благодаря беспримерному подвигу предков. Великая Победа предопределила сегодняшние победы и на протяжении 80 лет служит ориентиром многим поколениям. Участникам марафона предстоит обсудить значение мира и свободы, завоёванных ценой огромных потерь, почтить память героев и вновь задуматься над уроками прошлого.

С молодёжью Дальневосточного федерального округа встретится военный корреспондент телеканала «Звезда», руководитель уральского бюро, кавалер ордена Мужества Анатолий Бородкин и поговорит с ребятами о том, что значит быть наследниками Великой Победы. Ректор театрального института имени Б. Щукина народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Евгений Князев проведёт встречу в форме открытого диалога о русском театральном искусстве, традициях, духовности и патриотизме. Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, дважды призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая расскажет о спортивных победах во имя родной страны. Историк, философ, писатель, публицист, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Перевезенцев раскроет малоизвестные страницы истории 1941 – 1945 годов.