Спецназ пока не заманил губернатора, но председатель областного правительства Алексей Белик уже заходил в музей сахалинского СОБРа

Музей сахалинского СОБРа «Редут» создан всего год назад. С первых дней работы он стал одной из опорных точек патриотического воспитания в регионе. Экскурсии группам школьников проводят действующие сотрудники подразделения Росгвардии. Юные островитяне с удовольствием осматривают и примеряют снаряжения спецназовцев, выполняют подготовленные тактические задания, например, по спортивному ориентированию. И, может быть, в будущем придут в это здание и станут оперативниками СОБРа.

Готовя репортаж из музея сборного отряда быстрого реагирования «Редут», очень сложно разобраться, что в итоге можно показывать читателям, а что демонстрировать не следует из-за служебной специфики. Ведь для человека, далёкого от спецназа, музей начинается уже на входе в бывшую школу милиции на площади Победы, где разместился сегодня островной СОБР. В первой же комнате встречаю непонятную рамку из арматуры, больше всего похожую на приспособление для очистки подошв обуви от грязи. Оперативник, который заменяет экскурсовода, замечает мой интерес и объясняет: этим устройством разбивают автомобильные стекла при штурме транспорта. Но показать, как это работает, отказывается – спецназ хранит служебные секреты.

Не знаю, входит ли в обычную экскурсию осмотр всего здания, но журналиста «Советского Сахалина» росгвардейцы пускали и в помещения для отдыха личного состава, и в спортивный зал. Там, среди матов и снарядов, достойно несёт бессменную вахту потрепанный манекен по имени Герман. Жизнь у него не сахар: спецназ колотит безответного Германа на тренировках, отрабатывая ударную технику.

Рукопашную и физкультурную подготовку бойцы проходят по строгой системе (тоже, наверняка, секретной). В углу спортзала стоит белая доска, на которой маркером записывают порядок, тип и объём упреждений. Отжимания, кстати, контролирует особый датчик – его лампочка зажигается, когда грудь бойца касается мата – послаблений в подготовке не бывает!

В бывшем волейбольном зале меня встречает знакомый уже полковник, командир «Редута» Максим Малышев. Показывая владения СОБРа, офицер остро напоминает новосёла, затеявшего перепланировку своих квадратных метров.

– Здесь комнату построим, пополам разделим. Тут коридор будет, вот там – стеночка, – оглядывается «новосёл». И вновь превращается в спецназовца. – Можно будет имитировать спуск и работать сразу «в адрес»… Или из «адреса» по машине. Зал будет – просто подарок!

Пока что зал оборудован переносными декорациями, которые позволяют бойцам отрабатывать будущие штурмы. Все это похоже на недостроенный дачный домик в два этажа, обшитый стружечными плитами. Но задачу свою выполняет и служит отдельным аттракционом для школьников, организованно приходящих в музей.

– Когда здесь дети, стоит шум и гам, – объясняют сопровождающие росгвардейцы. – Пацаны делают спуски, здесь захватывают заложника, там стреляют и пускают дым. Иногда мы берём кинолога из приданного подразделения и спускаем сверху собачку… И они выходят отсюда: «Ах! Соообррр!».

В небольшой комнате – экспозиция, какая должна быть в музее: стенды, где под стеклом теснятся уникальные или тематические экспонаты; на стенах фотографии суровых мужчин в камуфляже, тут же стоят иконы – одну из них в первые дни спецоперации бойцам принесла неизвестная женщина.

– Мы удивились, откуда она знает, что в здании находится СОБР? – рассказывает полковник Малышев. – Она тоже ничего не сказала, просто передала: «Это вам!».

Фотоэкспозиция музея невелика, но показывает весь боевой путь сахалинского СОБРа. Снимки сотрудников УБОПа в гражданской одежде и первый командир подполковник милиции Сергей Шапошников сменяются бойцами в немирных пейзажах Северного Кавказа. На другой стене – летние фото из городков, имена которых сегодня мелькают в лентах информагентств и теленовостях. Бывшая Украина, где наш СОБР решал и решает задачи специальной военной операции.

В углу сидит манекен в форме старого образца. На нём стальной радиофицированный шлем «Алтын», в котором ещё советские спецназовцы штурмовали дворец Амина. По словам Малышева, отличный шлем, но тяжёлый, современные ощутимо легче.

На стенде в глаза сразу бросается берет сирийского спецназовца – наших бойцов в Сирии не было, берет сахалинцам подарили. Рядом документы и шевроны СОБРа разных лет.

– Милицейские спецподразделения в СССР были созданы перед Олимпиадой-80, – ведёт экскурсию Максим Малышев. – Тогда он назывался отрядом милиции специального назначения при ГУВД Москвы. Одно время все СОБРы России переименовали в ОМОН, но в 2008 году нам вернули прежнее наименование.

На гербе сахалинского спецназа Росгвардии – косатка, могучий китообразный хищник. Дизайнер предложил бойцам такой образ, чтобы отразить местную специфику. СОБРу понравилась. Имя же подразделение получило несколько лет назад, когда руководство Росгвардии приказало всем регионам выбрать названия для отрядов.

Первым вариантом, отправленным на согласование, стал «Заслон». Сахалинцы так объяснили вариант: островной спецназ готов не только защищать правопорядок, но и поставить заслон на пути любого вторжения на сахалинскую землю. «Заслон» наверху приняли и одобрили, но скоро выяснили – имя уже занято. Тогда сахалинцы предложили «Редут», который в итоге и утвердили.

На стендах вы увидите окопные свечи, сублимированные супы – ими снабжают бойцов волонтёры. Рядом осколки снаряда установки «Хаймарс», которой украинские боевики уничтожили жилой дом, где размещались бойцы «Редута» (сахалинцы покинули здание загодя). Вымпелы, элементы экипировки специальных полицейских подразделений, первые коптеры, сбрасывающие гранаты на защитников Донбасса, много трофеев, среди которых натовский паёк – продукты в нём ещё свежие…

– Мы осмотрели оснащение пайка. Пробовать не стали, перевели описание, – признается полковник Малышев. – Наш паёк сытнее и объёмнее. А у них какие-то бобы, картошка… Может быть, на какое-то время он перебивает аппетит, но сомневаюсь, что этими продуктами можно поддерживать организм длительное время.

Часть потенциальных экспонатов у музея СОБРа «отбил» директор музейно-мемориального комплекса «Победа». По словам полковника, он приехал на Донбасс и, найдя нужные слова, уговорил СОБР поделиться. Но футляр натовского гранатомёта спецназ музейщику не отдал!

– Это тубус от гранатомета NLAW, – полковник показывает редкий предмет в конце экскурсии. – Мы сперва думали, что это «джавелин», но потом разобрались.

Региональная власть тесно взаимодействует с СОБРом, всячески помогает в решении вопросов и материального обеспечения, и повседневной жизни спецназовцев. Максим Малышев с сожалением признался, что островного губернатора Валерия Лимаренко в молодой музей он пока не смог заманить. А вот председатель правительства Сахалинской области в гостях у СОБРа уже побывал.

Сергей МАКАРОВ.