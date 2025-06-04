Дождливую погоду на Сахалин принес япономорский циклон

Сахалингидромет объявил штормовое предупреждение: в наши широты пожаловал очень дождливый циклон из Японского моря.

Свое влияние эта атмосферная воронка на юге острова начала оказывать днем 4 июня. Огромные массы теплого и насыщенного влагой воздуха столкнулись с холодным воздухом, поступавшим ранее к островам из Охотского моря. Это и послужило причиной выпадения дождя.

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, вечером 4-го и ночью 5 июня в южных районах и в Южно-Сахалинске ожидается сильный (15-29 мм), а местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Для сравнения: 1мм осадков по шкале синоптиков соответствует 1 ведру воды на 1 квадратный метр площади. Месячная норма июня по осадкам в областном центре – 64 мм. В островной столице дождей выпадет 15-27мм, а районам, расположенным по восточному побережью, их достанется гораздо больше. В этом списке Долинск, Макаров, Поронайск…

Дальше, по мере продвижения циклона на север, в Охотское море, осадки станут уже не столь интенсивными. Постепенно будет меняться и температурный фон: в пятницу 6-го еще будет царить прохладная погода, а в субботу дневная температура будет уже около плюс 20 градусов. Правда, при свежем ветре.

На взгляд сахалинских метеорологов, ливневые дожди не принесут существенного вреда сельскому хозяйству вообще и дачникам в частности. Потому что долгое время на юге Сахалина ощущался дефицит осадков, земля высохла и будет жадно впитывать влагу. По этой же причине не прогнозируется существенного повышения уровня воды в реках, тем более с выходом на пойму.

Семён РЕЧКИН.