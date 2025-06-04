В областном центре завершается отопительный сезон

В ночь на 6 июня в Южно-Сахалинске начнётся поэтапное отключение тепла.

Как сообщили в мэрии областного центра, это связано с установлением стабильных среднесуточных положительных температур, а также благоприятным прогнозом на следующую неделю.

Тем временем АО «Сахалинская коммунальная компания» готовится провести масштабные работы на теплосетях. До наступления следующего отопительного сезона планируется капитально отремонтировать почти 2700 м труб, объем капитального ремонта тепловой изоляции на теплотрассах составит более 1,5 км. Кое-где ремонт потребует отключение горячей воды. Это, понятное дело, не порадует жильцов. Да и отключение тепла, когда будет сильный ливень и понижение температуры тоже радости не прибавляет.

Владимир ПАВЛОВ.