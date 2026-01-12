Дружит с лирой Снеговик: первые победы 2026-го

В канун старого Нового года из Санкт-Петербурга пришла хорошая новость. 11 января сахалинцу Алексею Баяндину, ныне живущему в городе на Неве, присуждены диплом, сертификат и подарочная книга за первое место в поэтическом конкурсе творческого объединения «Синий мост».
Организаторы конкурса предложили авторам написать стихотворение для детей. И Алексею вспомнилась сахалинская история, которая произошла однажды в детском саду, куда он пришёл пораньше забрать дочь. Воспитательница попросила его побыть Снеговиком на детском празднике.
О том, что из этого получилось, в конкурсной работе рассказано от имени дочери.
Тайна Снеговика
К нам вчера на детский праздник
Снеговик пришёл большой,
Толстый и смешной проказник
С тёплой снежною душой.
Вместо Дедушки Мороза
Он подарки раздавал.
Никого не заморозил,
Никого не обижал.
Песни с нами пел он громко,
Иногда гремел ведром.
Он в ладоши хлопал громко
И, смеясь, ушёл потом.
Дома папе я сказала
Прям с порога, напрямик:
— Папа я тебя узнала!
Ты – волшебный Снеговик!
— Как же так? Ведь был я в маске,
Голос сильно изменил…
— Я давно не верю в сказки.
Ты ботинки не сменил.
Алексей Баяндин.