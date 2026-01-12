Дружит с лирой Снеговик: первые победы 2026-го

В канун старого Нового года из Санкт-Петербурга пришла хорошая новость. 11 января сахалинцу Алексею Баяндину, ныне живущему в городе на Неве, присуждены диплом, сертификат и подарочная книга за первое место в поэтическом конкурсе творческого объединения «Синий мост».

Организаторы конкурса предложили авторам написать стихотворение для детей. И Алексею вспомнилась сахалинская история, которая произошла однажды в детском саду, куда он пришёл пораньше забрать дочь. Воспитательница попросила его побыть Снеговиком на детском празднике.

О том, что из этого получилось, в конкурсной работе рассказано от имени дочери.

Тайна Снеговика

К нам вчера на детский праздник

Снеговик пришёл большой,

Толстый и смешной проказник

С тёплой снежною душой.

Вместо Дедушки Мороза

Он подарки раздавал.

Никого не заморозил,

Никого не обижал.

Песни с нами пел он громко,

Иногда гремел ведром.

Он в ладоши хлопал громко

И, смеясь, ушёл потом.

Дома папе я сказала

Прям с порога, напрямик:

— Папа я тебя узнала!

Ты – волшебный Снеговик!

— Как же так? Ведь был я в маске,

Голос сильно изменил…

— Я давно не верю в сказки.

Ты ботинки не сменил.

Алексей Баяндин.