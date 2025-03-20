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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

Друзьям и друзьям друзей

Николай Вишневский и дуэт «Манро» (Кристина Манакова и Ольга Ротова).

Что может быть лучше походов по прекрасной сахалинской земле да ещё в компании единомышленников? Южносахалинец Николай Вишневский счастлив, что долгие годы дружбы сплотили его одноклассников, однокурсников, коллег по работе в отличную многонациональную команду. Вместе они ездят по Сахалину, ходят туристскими маршрутами, отправляются на природу. Причём наведываются в любимые места не только летом и осенью. Последний поход в Корсаковский район совершили в январе.

– Мы очень любим отдыхать на побережье за горой Юнона, – рассказал Николай Вишневский. – Поднимаемся на вершину – и открывается восхитительная панорама на залив и окрестности, и такой восторг охватывает! От ярких впечатлений родилась песня «Ой, поедем на утёс». Мне как автору очень приятно и радостно, что друзьям она легла на душу. В ней нет надуманного сюжета. Всё, о чём поётся, с нами происходило…

В мелодии оригинальным образом сошлись два стиля – позитивный регги с русским народным. Примечательно, что у песни есть варианты. Одна – «домашняя», написана в другом темпе для своей компании, в ней звучат имена друзей. Для приезжих путешественников был «гостевой» вариант с такими строчками: «Приезжай на Сахалин в край былин и баек…». Но потом решили: песня должна быть универсальной и в записи использовали текст, что называется, для общего круга.

– Походы у нас весёлые и с одной целью – всегда идём восхищаться красотой сахалинской природы, – делится впечатлениями Николай. – Трасса довольно сложная для неподготовленных туристов, а для нас привычная. Есть две горы в Корсаковском районе – Большая Юнона и Малая Юнона. Малая как пирамида, ровная. К ней подъезжаем и сразу видим её красоту и крест на вершине. Поднимаемся, обозревая окрестности. Где грибочек, где ягодку, где шишку найдём…

Кстати, утёс за горой Юнона, о котором поётся, не только географический объект, но и одноимённая база отдыха. Так что есть где посидеть, накрыть стол, сварить уху… Там мы по традиции отмечаем День Победы, 8 Марта, дни рождения с песнями под гитару.

Новая композиция Николая Вишневского, с вариантами которой мы сегодня знакомим читателей, уже расходится по друзьям автора и друзьям его друзей. Автору приятно, что она дарит людям хорошее настроение. На Алтае её услышали и стали в интернете искать информацию, где гора Юнона находится, как она выглядит. Так что есть ещё во всей этой истории и познавательный момент.

Людмила Степанец.

Два варианта песни «Ой, поедем на утёс»

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