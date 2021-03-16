Два солнца над Южно-Сахалинском. Наш корреспондент стал очевидцем редкого атмосферного явления

15 марта в начале восьмого вечера возвращалась с работы по ул. Хабаровской областного центра. Обратила внимание на очень яркое предзакатное солнце. Оно казалось большего, чем обычно, размера. Хорошо был виден его диск. Но вот что удивительно: слева от светила сияло еще одно столь же яркое солнце, но диаметром чуть поменьше. Я загляделась на эту фантастическую картину и не сразу достала фотоаппарат.

Не снимать против света — одно из правил фотосъемки. Но этот случай во всех смыслах был исключением. Атмосферная феерия на моих глазах продолжалась несколько минут, пока оба солнца не скрылись за домами.

Конечно же, мне было известно об эффекте «ложного солнца». Но наблюдала такое впервые. Захотелось больше узнать о его природе. Оказалось, ученые называют это редкое атмосферное явление паргелий или гало. Возникает оно из-за преломления солнечного света в миллиардах линз кристалликов льда, парящих в атмосфере. Они образуются при минусовой температуре на высоте 10 — 11 километров в легких перистых облаках.

Интересный факт: это явление наблюдал еще древнегреческий философ Аристотель, живший в 384 — 322 годах до нашей эры. Он и назвал его «ложным или мнимым солнцем». Несколько лет назад в Китае и Москве наблюдали даже «три солнца». Может, когда-нибудь и сахалинцам повезет такое увидеть.

Людмила Николаева.