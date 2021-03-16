Рядом с домом три аптеки

В Южном аптек сегодня не меньше, чем продуктовых магазинов. Я живу на ул. Пограничной у рынка «Янтарь». В прошлом году благоустраивали территорию рынка и убрали аптеку. Конечно, горевали мы по ней – рядом была. Но на самом рынке открыли аптечный киоск, и мы успокоились.

Теперь же вообще красота: в здании через дорогу от рынка, где недавно был банк «Открытие», открыта аптека миницен, в соседнем здании вместо офиса МТС появилась аптека низких цен.

Если пройти до «Панорамы», то на первом этаже можно увидеть еще одну новую аптеку. Через два дома от нее – другая аптека, но она давнишняя. Напротив, через проспект Мира, у рынка «Рай» очередная аптека. На маленьком участке города – шесть аптек.

Открываются новые и новые – значит, дело надежное, прибыльное. О высоких ценах на лекарства знают все, даже в самых верхах. На днях в какой-то новостной программе по TV услышал, что в правительстве озаботились регулированием цен на лекарства. Но, как я понял, не на все, а только из группы жизненно важных, то есть тех, что получают льготники. Оказывается, аптеки наценяют на них от 10 до 40 процентов. Ну а на остальные лекарства они могут делать любые наценки – хоть 100, хоть 200 процентов.

Николай ДУДКО, г. Южно-Сахалинск.