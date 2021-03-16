«Между зимним ЕЩЁ и весенним УЖЕ». Календарь дачника

Об особенностях «малой посевной»-2021 рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Проведайте сад

Если у вас есть возможность, поезжайте в эти мартовские дни на дачу. Раскопайте и освободите от зимнего плена нижние ветки фруктовых деревьев. Подсыпьте под них снег и уложите ветки так, чтобы в дальнейшем не было поломов. Притопчите снег у стволов яблонь, слив и груш. Рассыпьте под ними протравленное семя или бросьте по паре таблеток препарата «Шторм» против грызунов, чтобы мыши во время весенней миграции не навредили вашему саду.

Осмотрите деревья и кустарники, возможно, ветра поломали некоторые ветки. Удалите их, замазав срезы садовым варом или густой болтушкой, приготовленной из 1 части навоза, 3 частей глины и воды.

Веточки жимолости с четырьмя почками не выбрасывайте. Отступив от нижней почки 0,5 см, сделайте на каждой срез под углом 45 градусов. Пучок черенков поставьте в стакан с водой, в которую добавлена чайная ложка меда или сахара. Так веточки быстрее окоренятся, и у вас будет хороший посадочный материал. Через три года новые кустики жимолости дадут первый урожай.

В прошлом году на многих участках были поражены болезнями старые урожайные сорта смородины. Плантацию ягодников, скорее всего, придется заменить. Чтобы не тратить тысячи рублей на приобретение саженцев, вырастите себе их сами.

В закрытые теплицы набросайте побольше снега, и почва хорошо напитается влагой.

Загляните в магазины

Побывайте в магазинах для дачников и огородников, по каталогам закажите саженцы, подходящие для островного климата. Старайтесь постоянно обновлять свой сад хорошими сортами плодовых деревьев, причем такими, которые будут давать урожай уже в первой декаде сентября.

Приобретайте также семена лучших сортов томатов, огурцов и других овощных культур. Богатый ассортимент посадочного материала предлагают хорошо зарекомендовавшие себя семеноводческие хозяйства, такие как «Русский огород», «Семко», «Гавриш», «Ильинична» и другие.

Гибридные семена в торговых точках, как правило, продают уже обработанными различными минеральными веществами. Оттого они розового, желтого, зеленого цвета. Приобретая пакетики с семенами свеклы и моркови, обращайте внимание на дату, до которой они сохраняют всхожесть. Запаситесь горшочками для цветов и ранней капусты.

Если вы с осени не приготовили землю для рассады (или запаслись бедной по составу), приобретите универсальную почву, смешайте ее с огородной.

Для теплиц приобретайте пленку толщиной 150 – 200 мм, особенно хороша армированная. Стоит она дороже, но и служить будет дольше. Пригодится вам и нетканый укрывной материал – агроспан, спанбонд, агрил, агротекс или лутрасил. Тот, что поплотнее, сохраняет больше тепла, что важно для рассады.

Закалка обязательна

Готовим к закалке семена томатов. На ночь пакетики с посадочным материалом помещаем под морозилку, а днем – на подоконник, и так ежедневно чередуем в течение 7 – 12 суток. Закаливание обязательно, как и обработка семян марганцем. Эти процедуры ускорят всхожесть растений, они вырастут сильными, коренастыми, избавятся от заболеваний.

Имейте в виду, если осенью вы собрали семена с гибридных томатов, то слишком высок риск остаться без урожая. Такие помидоры не повторят первичные родительские признаки. Семечко гибрида наследует либо мужскую, либо женскую линию. К тому же такие семена могут быть поражены фитофторой или стриком. Бороться с этими заболеваниями сложно. Лучше купить семена в магазине.

Растения, дающие урожай над землей, лучше сеять в новолуние и в так называемые «женские» дни – среду, пятницу и субботу. На убывающую Луну рекомендуется высевать культуры, дающие урожай под землей, то есть корнеплоды.

Универсальная агротехника

Для выращивания рассады томатов используйте плоские плошки из-под куксы, стаканчики или торфоперегнойные горшочки. Рядки делайте через 3 см, оптимальное расстояние между семенами 1 см. Затем плошки поместите в целлофановые пакеты и поставьте на батареи отопления. Если они очень горячие, накройте их либо тканью, свернутой в несколько раз, либо полотенцем. Подсыхающую землю опрыскивайте водой из пульверизатора.

Как только появятся всходы томатов (обычно это происходит через 3 – 4 дня), приоткройте целлофановый пакет. Поставьте плошки на подоконник на теплую тряпочку. Окно закройте газетой – нежная рассада боится ожогов и сквозняков.

Как только у растений появятся по два настоящих, а не только семядольных листка, помидоры можно пикировать. Для этого горшочки объемом 250 г и более заполняем огородной землей. В центре делаем углубление и проливаем горячим розовым раствором марганцовки. Пока почва охлаждается, вилочкой рыхлим землю в плошке с рассадой. Затем аккуратно поддеваем растение с комочком земли. Корешок кладем на указательный палец и опускаем в углубление до дна. Затем растение слегка прижимаем к стенке ямки и осторожно присыпаем землей, чтобы не травмировать стебелек.

Для пикировки лучше выбирать сильные растения. Но если рассады не хватает, можно пересадить и слабые. Главное – при поливе добавлять подкормку, и стебельки окрепнут. Для этой цели хорош препарат органического происхождения «Каурка» или раствор из 1 л свежего навоза, разведенного в ведре воды. Иной подкормки не потребуется.

Если в квартире жарко, время от времени приоткрывайте форточку, иначе растения начнут вытягиваться. На ночь форточку закрывайте.

Аналогично выращивается рассада таких теплолюбивых овощных культур, как перцы и баклажаны. Правда, перцы очень капризны и любят, чтобы все агротехнические мероприятия с ними проводились точно в срок. К примеру, если вовремя не полить или не прополоть растение, оно на 5 – 7 дней замрет в развитии. И так каждый раз.

В итоге из-за подобных отставаний к концу сезона на кустах перца будет уйма плодов, но уже начнутся холода… Непременно учитывайте такую особенность этой культуры и приобретайте семена перцев и томатов ранних и средних сроков созревания.

Если с прошлого года у вас остался подсохший лук-севок и вы сомневаетесь, будет ли из него толк, посадите его в отдельную плошку. Возможно, небольшой процент луковичек все же даст зеленое перо к вашему столу. Чеснок будем высаживать на грядку без проращивания, когда потеплеет.

Пока есть время, приведите в порядок садовый инвентарь. Когда начнутся работы на даче, вам не придется отвлекаться на разные мелочи.