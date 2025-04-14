Движение на трассе Невельск – Томари закрыто: началось восстановление разрушенного участка

На 143-м километре автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск в селе Неводском произошло обрушение части дороги из-за подтопления талыми водами. С 14 апреля движение всех видов транспорта на этом участке полностью прекращено.

Специалисты из Сахалинавтодора оперативно выехали на место для оценки масштаба разрушений и разработки плана восстановительных работ. Подрядная организация направила на участок автосамосвалы, экскаватор, бульдозер, автогрейдер и погрузчик. После детального анализа объема работ будут определены сроки их завершения.