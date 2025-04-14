В Южно-Сахалинске побывал воздушный гигант «Руслан». Встречали Ан-124-100 в день космонавтики

В этом есть что-то символическое, ведь самолёт Ан-124-100 за свою долгую историю перевозил не только земные, но и космические грузы.

Супертяжеловес считается самым крупным транспортным самолётом в мире, на нём было поставлено множество мировых рекордов. Воздушное судно 69,1 метра в длину, размах его крыльев превышает 73 метра.

Как сообщили в воздушной гавани областного центра, самолёт выполнил рейс в интересах шельфовых компаний. Прилетел налегке, принял на борт около 90 тонн груза и на следующий день отправился в Красноярск, а оттуда – на Урал.

Самолёт принадлежит компании «Волга-Днепр». Он может перевозить до 120 тонн груза за один раз. Для размещения крупногабаритных грузов можно использовать кормовой и носовой люки, а «сложносочинённые» шасси, многостоечные, с двумя дюжинами колёс, способны придавать фюзеляжу нужный угол наклона.

Южно-Сахалинск не в первый раз принимает «Русланов». Летом 2016-го на его борту доставили из Ярославля четыре катера «Мангуст» для нужд погрануправления береговой охраны, каждый длиной корпуса до 20 метров и шириной – 4,5 метра.

В октябре 2020-го он привёз два вертолёта AW189 из Италии для шельфового проекта. Перелёт занял 12 часов.

В аэропорту Южно-Сахалинска сообщили, что предыдущий визит «Руслана» состоялся в минувшем феврале, а перед тем – летом 2024 года.

Воздушная гавань с имеющейся инфраструктурой способна принимать практически все воздушные суда, используемые в грузопассажирских перевозках. Включая, например, двухпалубный аэробус А-380 с размахом крыльев чуть меньше 80 метров.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото: Михаил Родин.