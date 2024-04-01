Движение по расписанию. Промежуточные итоги реформы общественного транспорта в Южно-Сахалинске

Для большинства жителей и гостей областной столицы дата 15 августа 2022 года мало что скажет. Но наверняка все заметили изменения в работе городских автобусов. Их стало больше, появились новые маршруты, новые системы оплаты. Это всё видимые признаки транспортной реформы. Стартовала она именно 15 августа 2022 года. Процесс этот длительный, задачи приходится решать масштабные. Понятное дело, не всегда всё идёт гладко. Но городская власть прилагает все усилия, чтобы сделать транспортное обслуживание в Южно-Сахалинске ориентированным на потребности жителей.

О том, насколько удалось повысить качество и комфорт пассажирских перевозок, улучшить в целом городскую инфраструктуру, наша беседа с вице-мэром областного центра Виталием Даниловым.

– Какое достижение начавшейся транспортной реформы вы бы назвали самым значимым?

– Автобусы поехали по новому расписанию и по новым маршрутам. Это было на первом этапе начавшейся транспортной реформы. Сейчас, по прошествии полутора лет, мы можем смело сказать, что заключение брутто-контрактов позволило значительно повысить качество работы городского транспорта, а нашим перевозчикам приобрести новый подвижной состав (это было одной из первопричин проведения транспортной реформы). Ведь к 2022 году порядка 40 – 50 % подвижного состава городского автобусного парка ежедневно уходило на ремонт. Сегодня мы обновили уже более половины подвижного состава.

Теперь о брутто-контрактах. Смысл их заключается в том, что все средства, вырученные за проезд пассажиров, поступают не перевозчику, а непосредственно в бюджет муниципального образования. Важно, что перевозчик сегодня не гоняется за количеством пассажиров и получением выручки, а соблюдает установленное расписание, которое является приложением к контракту на оказание услуг. Деньги перевозчикам платит городская администрация за качественное выполнение рейсов, за каждый пройденный километр маршрута.

Поэтому новая модель работы общественного транспорта в нашем городе уже на первом этапе доказала свою эффективность. Важно отметить, что модернизация этой сферы проходит поэтапно. До начала масштабных преобразований в течение трёх лет специалисты мэрии вместе с коллегами из правительства области провели колоссальную работу, чтобы изучить опыт других регионов, создать научное обоснование модернизации инфраструктуры общественного транспорта, оптимизации дорожного движения, интеграции в систему городских перево­зок железной дороги. Необходимо было детально проработать и просчитать новый для города механизм ввода брутто-контрактов с перевозчиками, создать структуру единого оператора, который сегодня несёт ответственность за работу общественного транспорта.

– В чём заключаются его функции?

– Единый оператор в онлайн-формате ведёт мониторинг, выполняет функции диспетчера при выпуске автобусов на линию. На нём лежит обязанность работы с платежами пассажиров и зачислением их в бюджет. Наконец, он следит за исполнением перевозчиками брутто-контрактов. На сегодняшний момент все они работают на этих условиях. Такая схема помогает равномерно распределять автобусы по городским маршрутам, обеспечивать чёткое выполнение расписания. Важно и то, что внедрение брутто-контрактов способствует росту добросовестной конкуренции среди перевозчиков, влияя на качество услуг.

Кроме того, налажена работа колл-центра, жители могут на карте отследить маршрут каждого автобуса и соблюдение им расписания.

– Новинкой для горожан стала интеграция в систему городского сообщения железнодорожного транспорта. Как вы можете оценить это решение по прошествии полутора лет?

– В 2022 году железнодорожный маршрут соединил Южно-Сахалинск и Дальнее. Для комфорта горожан открылись два транспортно-пересадочных узла (ТПУ) – «Привокзальный» и «Алые розы». За год поток пассажиров на этом направлении вырос почти в 10 раз! В прошлом году появились ещё два ТПУ – «Нова» в Новоалександровске и «Горизонт» в Христофоровке. На этих направлениях

обустроены остановочные пункты. Поезда курсируют по точному расписанию, система интегрирована с городским транспортом, а это значит, что пассажиры могут проехать до места с комфортом, без пробок на дорогах, далее пересесть на свой маршрут, в том числе, на привокзальной площади, и уехать в любую точку города.

– Для всех, кто пользуется общественным транспортом, весьма привлекательны транспортные карты. Расскажите поподробнее, какие преимущества в их использовании?

– Для пассажиров, которые её используют, предусмотрена система бесплатных пересадок. В течение 45 минут пассажир может в любой точке города бесплатно пересесть из автобуса в автобус либо из рельсобуса в автобус. С августа 2023 года внедрён новый элемент – безлимитная оплата по категориям. При покупке разового тарифа пассажир может совершать неограниченное количество поездок на рельсобусе или автобусе в течение 45 минут; при приобретении дневного – в течение 24 часов; семидневного – в течение 168 часов; 30-дневного – в течение 720 часов. Абонементы можно оформить на действующие транспортные карты, единую карту сахалинца либо через мобильное приложение или систему онлайн-банков.

– Со стороны жителей были нарекания о некорректной работе некоторых приложений городского общественного транспорта. Как с этим обстоят дела сейчас?

– Да, проблема такая была, сейчас она решена, система работает исправно. Кроме этого, в ближайшее время администрация города совместно с единым оператором готовится к тестовому запуску нового приложения «Городской транспорт Южно-Сахалинска». Оно позволит отслеживать движение нужного автобуса по расписанию, строить маршрут от точки до точки, производить оплату за проезд, приобрести транспортную карту и т. д.

– Даже те, кто не знает и не слышал про транспортную реформу, замечают, что в областном центре появились новые автобусные маршруты. По каким критериям их выстраивали, насколько здесь учтена потребность горожан?

– Новую маршрутную сеть Южно-Сахалинску помогли разработать учёные московского Центра экономики инфраструктуры. Итогом их работы стала оптимизация маршрутов, которые дублировали друг друга, это основная проблема, которую выявили в ходе научно-исследовательской работы. Часто ряд автобусов простаивал на кольцевых остановках, что означает нерациональное использование рабочего времени. Мы это всё учли, поэтому на старте транспортной реформы были изменены пять таких маршрутов. Это № 103, № 67 (по часовой стрелке и против), № 122 и № 252. Пассажирам было нелегко перестроиться, но сейчас они привыкли и могут добраться в любую точку города, в том числе, с учётом бесплатной пересадки из одного транспорта в другой, которой ранее не было. Город разрастается, появляются новые микрорайоны, новые социальные объекты, и вместе с ними возникают новые запросы от жителей о корректировке маршрутов. К этим запросам мы прислушиваемся, обсуждаем и внедряем изменения. Впервые нам удалось запустить маршруты по улицам, где общественный транспорт ранее не ходил.

– Какие это маршруты?

– Скорректировано движение маршрута № 5, он будет заходить на улицы, где общественного транспорта раньше не было. Это улица Украинская на участке от проспекта Мира до улицы Ленина. Кроме того, маршрут полностью охватил Пограничную и Больничную.

Много обращений поступило от жителей отдалённого от центральной части города микрорайона «Аралия», теперь туда заходит маршрут № 2, он следует через улицы Детскую, Венскую, по переулку Алтайскому и далее по маршруту. Таким образом, транспортным сообщением охвачены гимназия № 3, зоопарк и городской парк культуры и отдыха.

По желанию жителей в прошлом году был скорректирован кольцевой автобусный маршрут № 23 – он теперь идёт по улицам Железнодорожной, Фархутдинова, включая район ДНТ «Ягодка», далее по улицам Лермонтова, Сахалинской, Железнодорожной автобус возвращается на ул. Фархутдинова.

Просьбы о сезонных маршрутах в большом количестве поступили от садоводческих товариществ «Новодеревенское» (на новый маршрут вышел автобус № 108) и «Тимирязевское» (новый маршрут № 109). Сезонные маршруты работают с 27 апреля по 5 ноября.

После обращений жителей скорректирована схема движения кольцевого маршрута № 12. Автобусы идут из с. Новая Деревня до ТПУ «Нова» в Новоалександровске и обратно. Пассажиры смогут пересесть на другой удобный маршрут или рельсобус. Благодаря совместной работе с инициативными жителями увеличена регулярность этих маршрутов с 5 до 21. В областном центре сегодня действуют 12 кольцевых маршрутов (по часовой стрелке и против). Сейчас также обсуждается кольцевой маршрут № 45. Хочу заметить, что любые изменения в маршрутах мы вместе с депутатами гордумы всегда согласовываем с горожанами. Ведь маршрутная сеть города – живой организм.

– По новым (да и старым тоже) маршрутам удобнее передвигаться в новых или не очень возрастных автобусах. Как обстоят дела с этим?

– В рамках транспортной реформы в областной столице подвижной состав обновлён кардинально. В мае прошлого года на наших дорогах появились 100 комфортабельных автобусов зелёного цвета, которые муниципальный перевозчик «Транспортная компания» приобрёл в рамках лизинговой сделки со Сбербанком. В их числе 15 автобусов большого класса (работают на маршрутах № 3 и № 10) и 85 среднего класса (на маршрутах в центре города).

Эти 100 машин позволили кардинальным образом изменить ситуацию с подвижным составом – на 100 процентов закрылась потребность выхода автобусов на линию. Транспорт работает на газомоторном топливе, оборудован подъёмниками для маломобильных пассажиров, системами бескондукторной оплаты проезда, кондиционирования, видеонаблюдения и датчиками пассажиропотока. Обновляется и производственная база городского транспорта. Идёт строительство нового автобусного парка «Транспортной компании», его планируют завершить к концу года. Это ключевое мероприятие транспортной реформы Южно-Сахалинска.

Необходимость в этом назрела давно. Нужно было вынести из центра города предприятие, которое было построено 60 лет назад, морально и физически устарело, не позволяло на должном уровне готовить технику к выходу на линию. Новое здание с современным уровнем обслуживания позволит оперативно решать все возникающие вопросы. На территории объекта расположены производственный и административно-бытовой корпуса с диспетчерской и медицинскими кабинетами, автономная газовая котельная, мойка на 4 линии, удобные подъездные пути, открытая стоянка на 350 автобусов.

Важно и то, что рядом расположена автономная газозаправочная станция для заправки транспорта. Проектом предусмотрены столовая, комната отдыха, душевые – персоналу будут обеспечены комфортные условия, созданные, прежде всего, для отдыха водителей между рейсами.

Беседовал Григорий РОСТОВЦЕВ.

Возьмите на заметку

Все обращения по движению общественного транспорта принимаются в работу Центром управления городской мобильностью и находятся на контроле администрации города до решения вопроса. Направить сигнал жители могут в диспетчерскую службу Единого оператора по номеру 55-65-15.

Знаете ли вы?

С августа 2023 года внедрён новый элемент – безлимитная оплата по категориям. При покупке разового тарифа пассажир может совершать неограниченное количество поездок на рельсобусе или автобусе в течение 45 минут; при приобретении дневного – в течение 24 часов; семидневного – в течение 168 часов; 30-дневного – в течение 720 часов. Абонементы можно оформить на действующие транспортные карты, единую карту сахалинца либо через мобильное приложение или систему онлайн-банков.

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Какие автобусные маршруты в Южно-Сахалинске изменились?

Маршрут № 5 будет заходить на участок улицы Украинской между проспектом Мира и улицей Ленина. Он также полностью охватил улицы Пограничную и Больничную.

Маршрут № 2 теперь захватывает новый микрорайон «Аралия».

Кольцевой маршрут № 23 теперь идёт по улицам Железнодорожной, Фархутдинова, включая район ДНТ «Ягодка», далее по улицам Лермонтова, Сахалинской, Железнодорожной автобус возвращается на ул. Фархутдинова.

Кольцевой маршрут № 12 идёт из с. Новая Деревня до ТПУ «Нова» в Ново­александровске и обратно. Пассажиры смогут пересесть на другой удобный маршрут или рельсобус.