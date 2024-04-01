Поздравляем! Сергей Надсадин вошёл в топ-25 национального рейтинга мэров РФ

Мэр Южно-Сахалинска стал единственным из глав дальневосточных городов, кто вошёл в первую группу рейтинга.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовил новое исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь – март 2024 года. Его объектами являются мэры 88 городов России. По результатам исследования Сергей Надсадин занял в первой группе рейтинга 22 место.

В подготовке рейтинга на основании заочного анкетирования традиционно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволяет провести оценку наиболее демократично.

Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Сочи Алексей Копайгородский, на третьем – глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте russia-rating.ru (национальный рейтинг мэров, январь – март, 2024).