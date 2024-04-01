Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 ноября
- Индивидуальные огородники Курильска сняли со своих участков высокие урожаи овощей. По 20 – 25 т картофеля с гектара собрали товарищи Добровольский, Косов, Голубев. Такой же урожай картофеля получили и другие жители города. В этом году на Курилах уродились также морковь, свёкла и другие культуры.
- Медицинские учреждения области в лечебной практике широко пользуются ценными медикаментами. Это глюкоза, стрептомицин, паск и тибон (для лечения лёгочных заболеваний) и синтомицин (для лечения желудочно-кишечных заболеваний). Создатели этих препаратов удостоены Сталинских премий.
- Книгохранилище Сахалинского филиала АН СССР – одно из крупнейших в области. Его книжный фонд приближается к 100 тыс. томов на русском и иностранных языках. Почти ежемесячно сюда приходят авиапосылки. Сектор библиотек АН СССР пополняет фонд филиала новинками литературы. Филиал выписывает 144 технических, научно-популярных и художественных журнала, много газет.
21 ноября
- Экипаж парохода «Леонид Красин» в третьем квартале план грузоперевозок по тоннам выполнил на 169,2% и по тонно-милям – на 181%. Команде парохода вручён переходящий вымпел министерства морского флота СССР. Моряки передового судна объявили все рейсы до конца года «стахановскими», обязались перевезти тысячи тонн сверхплановых грузов.
- Крепление ставных неводов в условиях Сахалина до сих пор производили в основном балластными мешками. После съёма невода мешки вынужденно выбрасывали в море, что приводило к потерям в сотни тысяч рублей. Мастер-наставник Западно-Сахалинского горрыбтреста Г. С. Соседов предложил вместо балластных мешков применять железобетонные якоря собственной конструкции, обладающие свойством присасываться к грунту. Их можно легко изготовить на каждом рыбокомбинате.
- Испытание якоря Соседова показало: экономия на каждом ставном неводе – 23 тыс. рублей, причём время на его установку сокращается вдвое. Ценное предложение Соседова Главсахалинрыбпром принял для широкого внедрения в промысловую практику.
- Работники зоологического сектора Сахалинского филиала АН СССР решили создать музей дикой фауны нашей области. Собрано 322 чучела осёдлых, пролётно-гнездящихся, прилётных, залётных и других птиц. В музее также экспонируются пушные таёжные и морские звери, рыбы сахалинского бассейна и другие представители фауны.
(Продолжение следует).