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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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На Долинском цел­люлозно-бумажном комбинате больших успехов добился старший сеточник И. П. Козлов. Руководимая им бригада завоевала звание «Бригада отличного качества». НА СНИМКЕ: старший сеточник И. П. КОЗЛОВ. Фото А. ШОСТАК.

20 ноября

  • Индивидуальные огородники Курильска сняли со своих участков высокие урожаи овощей. По 20 – 25 т картофеля с гектара собрали товарищи Добровольский, Косов, Голубев. Такой же урожай картофеля получили и другие жители города. В этом году на Курилах уродились также морковь, свёкла и другие культуры.
  • Медицинские учреждения области в лечебной практике широко пользуются ценными медикаментами. Это глюкоза, стрептомицин, паск и тибон (для лечения лёгочных заболеваний) и синтомицин (для лечения желудочно-кишечных заболеваний). Создатели этих препаратов удостоены Сталинских премий.
  • Книгохранилище Сахалинского филиала АН СССР – одно из крупнейших в области. Его книжный фонд приближается к 100 тыс. томов на русском и иностранных языках. Почти ежемесячно сюда приходят авиапосылки. Сектор библиотек АН СССР пополняет фонд филиала новинками литературы. Филиал выписывает 144 технических, научно-популярных и художественных журнала, много газет.
На промысле Эхаби нефтедобывающий участок, которым руководит старший мастер т. Подрядчиков, из месяца в месяц перевыполняет планы добычи жидкого топлива, экономит государственные средства.
НА снимке: Н. Г. ПОДРЯДЧИКОВ.
Фото Г. СОКОЛОВА.

21 ноября

  • Экипаж парохода «Леонид Красин» в третьем квартале план грузоперевозок по тоннам выполнил на 169,2% и по тонно-милям – на 181%. Команде парохода вручён переходящий вымпел министерства морского флота СССР. Моряки передового судна объявили все рейсы до конца года «стахановскими», обязались перевезти тысячи тонн сверхплановых грузов.
  • Крепление ставных неводов в условиях Сахалина до сих пор производили в основном балластными мешками. После съёма невода мешки вынужденно выбрасывали в море, что приводило к потерям в сотни тысяч рублей. Мастер-наставник Западно-Сахалинского горрыбтреста Г. С. Соседов предложил вместо балластных мешков применять железобетонные якоря собственной конструкции, обладающие свойством присасываться к грунту. Их можно легко изготовить на каждом рыбокомбинате.
  • Испытание якоря Соседова показало: экономия на каждом ставном неводе – 23 тыс. рублей, причём время на его установку сокращается вдвое. Ценное предложение Соседова Главсахалинрыбпром принял для широкого внедрения в промысловую практику.
  • Работники зоологического сектора Сахалинского филиала АН СССР решили создать музей дикой фауны нашей области. Собрано 322 чучела осёдлых, пролётно-гнездящихся, прилётных, залётных и других птиц. В музее также экспонируются пушные таёжные и морские звери, рыбы сахалинского бассейна и другие представители фауны.

(Продолжение следует).

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