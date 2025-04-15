На рабочей встрече губернатора Валерия Лимаренко с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Чернышенко Сахалинская область получила высокую оценку

На встрече обсуждались вопросы развития науки, образования и туризма в островном регионе.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Сахалинская область продемонстрировала положительные результаты в реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

– В регионе развивается современная инфраструктура, обеспечивающая потребности жителей. Благодаря нацпроектам создано более 5,6 тысяч новых мест в образовательных организациях, обеспечена 100% доступность детских садов. В рамках программы «Земский учитель» активно поддерживаются педагоги в сельской местности. Создаются современные образовательные пространства: открываются центры образования «Точка роста», школьные технопарки «Кванториум», уделяется внимание оснащению школ компьютерным и мультимедийным оборудованием. Эта работа будет продолжена в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по поручению Президента России Владимира Путина, – отметил вице-премьер.

Губернатор рассказал о строящемся в Южно-Сахалинске кампусе СахалинТех.

– Мы продолжаем строительство этого уникального образовательного кампуса мирового уровня. Строительство нового кампуса и реформирование главного островного вуза – СахГУ – это вопросы дальнейшего развития всего региона. Сейчас Сахалинская область стоит на пороге реализации многих масштабных проектов в логистической, энергетической и промышленной сферах. Важно, чтобы востребованными на новых предприятиях оказались наши островитяне, наша молодежь. Уверен, в этом поможет в том числе и новый кампус, который поднимет образование островного региона на новый уровень. Уже сегодня мы выстраиваем обучающий процесс под запросы бизнеса, открываем новые направления, лаборатории и исследовательские центры, – заявил Валерий Лимаренко.

Губернатор также отметил важность создания на базе СахГУ передовой инженерной школы, лабораторий и исследовательских центров. По его словам, в 2026 году в кампусе «СахалинТех» появится еще 21 лаборатория.

В этом году будет введена первая очередь – студенческий городок на 1,5 тыс. мест. В 2026 году – научно-образовательный центр.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Сахалинская область активно занимается научно-технологическим развитием, являясь участником межрегионального НОЦ «Север: территория устойчивого развития». Исследовательскую деятельность ведут 4 молодежные лаборатории по направлениям химии, физики, ИИ и развития Дальнего Востока. В 2024 году стартовали 3 исследовательских проекта, поддержанных «Российским научным фондом».

Правительство Сахалинской области поддерживает талантливую молодежь, в том числе премиями за научно-техническое творчество.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Валерий Лимаренко обсудили реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». Особое внимание было уделено работе по развитию дальневосточных горнолыжных курортов и увеличению длины трасс, а также всесезонному горному курорту «Долина Айна» в Сахалинской области.

На сегодня островная область удерживает статус самого спортивного региона на Дальнем Востоке – 67 % жителей занимаются спортом.

Планируется, что в областном центре появится центр медико-биологического сопровождения спортсменов. Для атлетов создадут образовательные программы.