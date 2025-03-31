Двухсотницы

В рыболовецком колхозе им. XVII партконференции напряжённо работает бригада неводчика Григория Скороходова. Десять колхозниц бригады собрали старую дель и сшили из неё три ставных невода. Медаленосец Пелагея Шилова, Анна Скороходова и Тарханцева летом рыбачили, зимой по-стахановски трудятся над изготовлением орудий лова. На пошивке ставных неводов и ремонте сетей они ежедневно вырабатывают более двух норм.

Ворошиловские стрелки

Только в 1943 – 1944 годах 956 жителей Александровского района, занимаясь в кружках и подразделениях Осоавиахима, овладели специальностью пулемётчиков. Многие научились обращаться с миномётом, автоматом, стали ворошиловскими стрелками 1-й и 2-й ступени. Сейчас в кружках Осоавиахима обучаются различным военным специальностям 698 человек.

В этот день 80 лет назад

Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом и крепостью Гданьск (Данциг). Над городом поднят флаг Польского государства.

Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады овладели городом и крепостью Глогау (Глогув) – мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера.

Войска 2-го Украинского фронта 1 апреля овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец на пути к Братиславе, а также заняли более 150 других населённых пунктов на территории Чехословакии.

Войска 3-го Украинского фронта овладели городом Шопрон на подступах к Вене, а также заняли более 130 населённых пунктов в Венгрии и Австрии.

За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и самоходных орудий, сбито 26 самолётов противника.

Тыл – фронту