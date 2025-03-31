Двухсотницы

В рыболовецком колхозе им. XVII партконференции напряжённо работает бригада неводчика Григория Скороходова. Десять колхозниц бригады собрали старую дель и сшили из неё три ставных невода. Медаленосец Пелагея Шилова, Анна Скороходова и Тарханцева летом рыбачили, зимой по-стахановски трудятся над изготовлением орудий лова. На пошивке ставных неводов и ремонте сетей они ежедневно вырабатывают более двух норм.
Ворошиловские стрелки
Только в 1943 – 1944 годах 956 жителей Александровского района, занимаясь в кружках и подразделениях Осоавиахима, овладели специальностью пулемётчиков. Многие научились обращаться с миномётом, автоматом, стали ворошиловскими стрелками 1-й и 2-й ступени. Сейчас в кружках Осоавиахима обучаются различным военным специальностям 698 человек.
В этот день 80 лет назад
- Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом и крепостью Гданьск (Данциг). Над городом поднят флаг Польского государства.
- Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады овладели городом и крепостью Глогау (Глогув) – мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера.
- Войска 2-го Украинского фронта 1 апреля овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец на пути к Братиславе, а также заняли более 150 других населённых пунктов на территории Чехословакии.
- Войска 3-го Украинского фронта овладели городом Шопрон на подступах к Вене, а также заняли более 130 населённых пунктов в Венгрии и Австрии.
- За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и самоходных орудий, сбито 26 самолётов противника.
Тыл – фронту
- Трудящиеся Северо-Сахалинского района, инициаторы социалистического соревнования в честь 20-летия советизации Северного Сахалина, держат своё слово и рапортуют о досрочном завершении квартального плана по добыче рыбы, нефти, выпуску различной продукции. Решением бюро обкома ВКП(б) на областную доску почёта занесены Восточно-Сахалинская МРС, заводы «Пильтун», «Чайво», колхозы «Красный Сахалин» и «Восток», нефтяной промысел «Катангли», промысловая артель им. 1 Мая и другие.
- На судоверфи «Най-Най» отлично трудится комсомольско-молодёжная бригада Фени Гагара. Девчата за смену изготавливают 10 000 ящичной клёпки при плане 5 000.
- Успешно проходит фронтовой месячник подготовки к путине на Широкопадинском рыбокомбинате. Заготовлено 3 550 куб. м плотной деловой древесины при задании 3 200 куб. м. Построены пристани, отремонтированы засольные цеха.
- Рабочие рыбозавода «Сартунай» Александровского района (директор тов. Бочкарёв), видя, что из-за снежных заносов вывезти лесоматериалы на лошадях невозможно, сами перетаскали из тайги на завод всю клёпку и донник. Тем самым график судоремонта и изготовки тары не был сорван.