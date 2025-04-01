Транспортная реформа продолжает решать задачи по развитию дорожной инфраструктуры Южно-Сахалинска

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по развитию городской системы общественного транспорта, стремясь сделать её максимально комфортной и эффективной для всех жителей и гостей областного центра. Масштабные преобразования начались три года назад со стартом транспортной реформы.

Одной из ключевых задач реформы стало обновление подвижного состава. Как отметил вице-мэр Виталий Данилов, курирующий это направление, цель практически достигнута: обновлено 80% автобусного парка, как в муниципальном предприятии, так и у частных перевозчиков. В общей сложности на городские маршруты вышли 265 новых автобусов, оборудованных всем необходимым для комфорта пассажиров.

Решена проблема с транспортной доступностью в вечернее время. Расписание оптимизировано с учётом пассажиропотока в разное время суток. Центр управления городской мобильностью продолжает анализировать ситуацию и изучать запросы горожан.

Важным этапом транспортной реформы стала интеграция железной дороги в систему автобусного сообщения. Открыты транспортно-пересадочные узлы, обеспечивающие удобную и быструю пересадку с поезда из Новоалександровска или Дальнего на автобус в центре Южно-Сахалинска.

– Параллельно продолжаем прорабатывать в целом вопросы в сфере дорожной инфраструктуры, – прокомментировал вице-мэр Виталий Данилов. – Как показывает мониторинг и видно всем жителям — зачастую правые полосы на улицах заставлены автомобилями, что приводит к сужению проезжей части. Это, в свою очередь, замедляет транспортный поток. В заторах из-за хаотичной парковки стоят и автобусы, и автомобили горожан. Необходим комплексный подход. Будем работать над улучшением дорожной обстановки.

В этом году важной частью работы по развитию транспортной и дорожной инфраструктуры станет социальное проектирование – это подход, который предполагает активное вовлечение горожан в процесс обсуждения, поиска эффективных механизмов и принятия решений по различным вопросам. В одном из блоков в части решения вопроса загруженности транспортом центральной части города к обсуждению планируется предложение по организации городского парковочного пространства. Предполагаются как очные, так и заочные обсуждения с жителями. Все могут высказать своё мнение и поделиться в целом своим видением развития города в различных сферах, заполнив Анкету Горожанина. О старте опроса будет сообщено дополнительно.

Виктор ГОРОДОВ.