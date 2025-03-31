Глицин: тот, да не тот. Приходя в аптеки, следуйте совету Козьмы Пруткова и не верьте глазам своим

Если спросите у грамотного доктора, поможет ли БАД в лечении вашей болезни, он ответит, что это не лекарственный препарат, а всего лишь биологически активная добавка к пище. В отличие от лекарства она не проходит сложную процедуру клинических исследований эффективности и не предназначена для лечения каких-либо недугов. Так что поправляйте сбои в организме медикаментами.

Недорогой и весьма эффективный препарат глицин, улучшающий сон и умственную работоспособность, снижающий напряжённость нервной системы, востребован как тот же аспирин или цитрамон. Одним это лекарственное средство прописывают доктора, другие самостоятельно приобретают его в аптеках. Таблетку глицина всего-то и надо положить под язык, за несколько минут она растворится и окажет благотворное влияние на организм.

Читательница нашей газеты, принимая по рекомендации врача эти таблетки курсами, купила очередную коробочку глицина в одной из аптек известной сети. И, положив пилюлю под язык, удивилась, как молниеносно та растаяла. Может, это подделка, забеспокоилась женщина? Рассмотрев коробочку, нашла адрес производителя: Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, а/я 132. И позвонила в отдел качества.

Специалист ответила, что это не лекарственный препарат, а биологически активная добавка к пище (БАД).

Как и полагается, в министерстве питания РФ препарат прошёл исследования, согласован с Роспотребнадзором, есть свидетельство о его государственной регистрации. Такая информация для потребителя вложена в упаковку и значится на её внешней стороне. Как, впрочем, и надпись: это не лекарство, а БАД. Так что формально никаких претензий к производителю быть не может.

Однако некоторое лукавство всё же можно усмотреть. Оно хотя бы в том, что на коробочке бросается в глаза крупная яркая надпись «Глицин». А то, что это БАД, неброско написано на боковой поверхности упаковки.

Согласитесь, вряд ли кто из покупателей в аптеке внимательно читает пространные аннотации к лекарствам и надписи на упаковках. Мы доверяем фармацевтам. А те, возможно, заинтересованные в сбыте товара, не всегда предупреждают, что порой под одним названием выпускаются и лекарства, и биологически активные добавки.

Чем же глицин в таблетках как пищевая добавка отличается от лекарственного при одинаковом количестве действующего вещества? Разница в том, что лекарства проходят серьёзные клинические испытания и исследования, а в ситуации с БАДами производитель не обязан это делать. Процесс их производства упрощён, да и отпускаются добавки без рецепта.

Как правило, в БАДах действующее вещество сочетается со вспомогательными. Не исключено, что из-за добавления картофельного крахмала и сахара нелекарственные таблетки становятся быстрорастворимыми. Но самое важное под вопросом: есть ли действительно действующее вещество в БАДе, в правильной ли оно концентрации, как это указано на упаковке? Хорошо, если у производителя солидная репутация и ему можно доверять. Иначе покупатель деньги потратит, а должного лечения не получит.

Так что будьте внимательны. Спрашивайте в аптеках, что вам предлагают, дабы не оказаться на месте южносахалинки, купившей вместо лекарства БАД.

Как выяснилось, на сегодняшний день у фармацевтов в этом плане нормативные требования не определены. Но в юротделе аптечной сети журналисту сообщили, что фармацевт был обязан предупредить покупательницу, что вместо лекарственного препарата ей предложена биологически активная добавка к пище.

Кстати, для эксперимента журналист заглянула в аптеку другой сети. Фармацевт предложила три варианта глицина, обратив внимание на то, что два из них – БАДы.

Так что, если вам вместо лекарства продали биологически активную добавку, не предупредив об этом, обращайтесь к руководству аптеки.

Людмила Николаева.