Экскурс из прошлого в будущее. Гидом такого путешествия стал мэр областной столицы

Встреча главы областного центра Сергея Надсадина с коллективом «Советского Сахалина» стала одним из самых тёплых подарков на 99-летие островной газеты. Мэр не только поздравил журналистов, но и задержался в редакции, часа полтора беседуя с газетчиками.

– В истории нашего региона немного предприятий столь солидного возраста. Отрадно, что «Советский Сахалин» остаётся креативным, современным, – сказал Сергей Надсадин. – Создавать газету и делать это каждый день – дар божий. Желаю вам и дальше поддерживать «Советский Сахалин» на высоком уровне!

В прошлом году редакция предложила читателям узнать журналистов по модным нынче нейросетевым изображениям, представленным в мессенджерах и в газете. Глава областной столицы с интересом откликнулся и, зная многих газетчиков лично, даже оказался одним из победителей конкурса.

С передачей ему приза редакция подзадержалась. А тут как раз Сергей Александрович и сам появился у журналистов.

Вручая мэру редкий набор открыток 1990 года с видами Южно-Сахалинска, главный редактор газеты Татьяна Вышковская предложила сравнить, каким Южно-Сахалинск был почти 35 лет назад и каким стал. Гость принял подарок и с удовольствием рассмотрел открытки со знакомыми с детства видами:

– Бывший обком партии, в котором сейчас областной суд, после ремонта сохранил свой облик. Канатно-кресельную дорогу на «Горный воздух» заменила современная и безопасная гондольно-кресельная.

Сергей Надсадин показал открытку с видом парка имени Юрия Гагарина.

– А вот колесо обозрения в парке, на мой взгляд, физически и морально устарело. Мы говорили с собственником аттракциона, убеждали его поменять оборудование на современное… В любом случае это произойдёт.

По мнению мэра, парк культуры и отдыха должен оставаться «государственным». В один период городской истории его начали «дербанить». Главе областной столицы удалось остановить процесс, но к тому моменту несколько аттракционов в центре парка перешли в частные руки. Теперь хозяйственные вопросы по обслуживанию территории нужно решать с их собственниками.

– Мощный осенний циклон многое изменил в городском парке, размыл берега реки, – Сергей Надсадин попросил журналистов обратить внимание на парковую часть Рогатки. – Будете прогуливаться, посмотрите: мы уже укрепили русло.

– Санаторий «Синегорские минеральные воды», мне кажется, остался таким же. Разве что более благоустроенным. Площадь Славы изменилась, – заметил мэр, разглядывая очередную открытку. – В этом году подремонтируем всё, что связано с мемориалом Славы. Обновим бордюры и дорожки на участке улицы Горького до проспекта Победы.

Сергей Надсадин поинтересовался мнением журналистов о строящемся у входа в городской парк здании центра водных видов спорта.

– Архитектура замечательна, но красоту не разглядеть из-за построек и заборов, – выразил общее мнение Ярослав Сафонов, отвечающий в редакции в том числе и за фоторепортажи. – Я с трудом нахожу точку для съёмки…

Мэр пояснил: когда уберут заборы и благоустроят территорию, здание предстанет во всей красе. Изменится и облик части улицы Комсомольской.

– Хабаровскую улицу продлим до здания центра водных видов спорта. В следующем году обустроим небольшую открытую зону, возможно, с кафе или рестораном вдоль Комсомольской улицы до входа в парк. Сейчас работаем над эскизом, – поделился планами глава города.

– Что будет на месте пустыря у перекрёстка улицы Хабаровской и проспекта Мира напротив тринадцатой школы? – полюбопытствовали журналисты.

По словам мэра, здесь запланировано строительство современного жилого квартала. Сахалинский инвестор предложил интересный проект, но работу пока не начал. В этой же зоне появится большая аллея для прогулок.

– Обустроим пешеходную зону, бульвар от перекрёстка проспекта Мира и улицы Сахалинской, мимо здания областного правительства, Чехов-центра и до гостиницы «Пасифик-плаза», – объяснил Сергей Надсадин. – Проспект Мира бульвар перекрывать не будет, на нём установим лавочки, высадим деревья и кустарники. Ещё одна прогулочная зона для молодёжи появится у нового квартала возле пересечения проспекта Мира с улицей Ленина.

Журналисты воспользовались возможностью не только задать мэру вопросы, но и подискутировать о противоречии платных парковочных мест и пешеходных связей в центре города. Обсудили новый кампус и развитие городских учреждений культуры. И предложили рассказать о Южно-Сахалинске посетителям стенда островного региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Идея главе города понравилась.

– Берём это как творческую высоту? – обратился он к журналистам.

Надо отметить, спецвыпуски «Советского Сахалина» об островной области востребованы москвичами и гостями столицы. С начала работы выставки «Россия» вышло в свет четыре уникальных номера газеты, тиражи которых расходились в считаные дни.

Александр Бодров.