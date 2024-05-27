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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Юные жители Южно-Сахалинска получили подарок от строителей – новое здание детского сада, рассчитанное на 100 детей. Имеются светлые и уютные спальни, столовая, комнаты игр и другие помещения. НА СНИМКЕ: общий вид здания детского сада № 5. Фото Г. СОКОЛОВА.

29 марта

  • Из разных концов страны в колхоз им. Калинина Анивского района поступают посылки с сортовыми семенами. Из семеноводческого хозяйства «Пламя» Московской области сюда прислали семена высокоурожайного, устойчивого против полегания овса сорта «орёл». Из Новозыбковской опытной станции Брянской области  поступили семена двух сортов люпина, а также сераделлы, идущие на корм и удобрение по парам. Подобных трав в колхозах области ещё нет. Грузинские опытники-мичуринцы прислали сахалинским колхозам семена сортов капусты «идеал» и лука «боржомский».
  • Один из активных рационализаторов судоверфи Главсахалинрыбпрома  – начальник сборочного цеха Пётр Николаевич Паршин. Только за последнее время он внёс шесть рационализаторских предложений. Разработал специальное приспособление, которое позволило механизировать изготовление корабельных гвоздей путём холодной прокатки. Это сократило время на выпуск одного гвоздя с 4 – 5 минут до 4 – 5 секунд и значительно улучшило качество. На такой операции высвобождено шесть квалифицированных кузнецов.

(Продолжение следует).

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