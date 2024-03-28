Ему песня строить и жить помогает

В будущем году у южносахалинца Павла Гаврикова будет творческий юбилей – 30 лет, как он приобщился к бардовскому движению. За это время профессиональный строитель написал более сотни песен о своей малой родине, на которую его четырёхлетним малышом привезли родители из Амурской области.

Павел – лауреат и дипломант многих городских и региональных фестивалей бардовской песни – «Песни Сахалину» в Южно-Сахалинске, «Амурские волны» в Хабаровске, «Золотой Сетуан» в Ванино…

Друзья называют его душой творческого объединения «АПостров» и (в шутку) «калмыком сахалинских степей». Это потому, что Павел неустанно воспевает островную землю и (не без доброго юмора) различные житейские ситуации. Бывает, на концертах публика просит его исполнить озорные песни про дачу или про тёщу. Быть может, потому он и записал два альбома «На кой сдалась мне эта дача?» (2000) и «С днём рождения, тёща!» (2014).

Но, конечно же, его творчество тематически разнообразно. Есть цикл песен, посвящённых Великой Победе, на стихи земляка Валентина Богданова, композиции о Сахалине, который «плещется в морях», и его столице, о походах и путешествиях, об охоте и рыбалке, ведь Павел Гавриков увлечён ими как истинный островитянин. Когда его переполняют впечатления или когда «у счастливой лунки ждёт рыбацкая удача», тогда рождаются и тексты, и мелодии.

Вернувшись домой, бард берёт гитару «Ямаху» (презент зятя), и стихи под её аккомпанемент сами собой превращаются в песни. На фестивали Павел тоже ездит со своим ретроинструментом, удивляя организаторов песенных праздников тем, что тот не требует подключения к усилителям – главное, был бы микрофон.

Сегодня мы знакомим наших читателей с песней «Проходят дни, проходят годы» этого автора. Это своеобразное признание в любви малой родине, куда, по мнению автора композиции, надо «вернуться и остаться, да и потом себе признаться, что лучше нет земли, чем остров Сахалин».

Людмила Степанец.