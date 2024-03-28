Четверг, 28 марта, 2024
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От Больничной до Зимы. Южно-Сахалинск прирастает новыми дорогами

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Фото: mixyfotos.ru

В Южно-Сахалинске приступили к подготовительным работам по строительству новой асфальтовой дороги. Участок протяжённостью 2,2 километра прокладывают на улице Горького от Больничной до Зимы. В перспективе нескольких лет он будет продлён в сторону Охотской трассы.

Большая часть дороги будет иметь четыре полосы, предусмотрено возведение четырёхполосного моста. Ход работ на объекте проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Строительство дороги до Охотской трассы обусловлено текущей транспортной ситуацией в городе.

Альтернативный выезд из города позволит существенно разгрузить действующие участки, даст более широкие логистические возможности. Кроме того, у жителей и гостей островной столицы появятся дополнительные варианты маршрутов для загородных поездок. Это большая и серьёзная работа, которая будет проходить в несколько этапов. До сентября следующего года построим первый участок до улицы Зима, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

При строительстве участка будут учтены все современные требования – обустроены тротуары, установлена система освещения, предусмотрены водоотведение и озеленение. Ближе к улице Зима четырёхполосная трасса перейдёт в двухполосную.

Сейчас на объекте трудятся более 50 человек.

– На этот год запланирована укладка нижнего слоя асфальта – это цементобетон. В следующем году – асфальтобетон. Потенциальный срок эксплуатации дороги – минимум 30 лет. Применяем технологии, которые используются при строительстве взлётно-посадочной полосы, – рассказал директор подрядной организации ООО «СНК Энергосила» Глеб Тихомиров.

На втором этапе будет построен участок длиной 7,7 километра в сторону Охотского за средства областного бюджета.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, разделение большой стройки на два отдельных этапа, один из которых реализует муниципалитет, а второй – профильное министерство, позволит ускорить выполнение всех необходимых работ. Строительство второго этапа до Охотского начнётся уже этим летом.

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