Из Холмска вновь потянуло скандалом. Сюжет не из самых оригинальных: на очередной сессии городского собрания местные избранники в очередной раз обсудили своего коллегу Светлану Латашенко. Депутату инкриминировали предвзятое отношение к работе тепловых сетей в Чехове. И обязали принести за это публичное извинение.

Дело мазут

Столь категоричное решение имеет свою предысторию. Все началось с того, что 25 января 2021 года исполняющий обязанности директора Чеховского МУП «Тепловые сети» Александр Москвитин подал в Холмское городское собрание обращение буквально следующего содержания:

«Просим вас, разъяснить и принять меры по факту работы депутата Латашенко С. В., которая дестабилизирует ситуацию в селе Чехов, а также нарушает коректную работу предприятия. Минуя местных депутатов, а так же диспетчерскую службу МУП Тепловые сети, размещает в социальных сетях и просит принять участие жителей села в распространении неподтвержденной информации» (Пунктуация и орфография оригинала сохранены. — Прим. авт.).

Сообщение о депутате, который «дестабилизирует ситуацию в селе», а также «нарушает коректную работу предприятия», вызывает легкий озноб. Так и представляешь себе этакого матерого злоумышленника, безнаказанно орудующего в социальных сетях в целях распространения неподтвержденной информации. В прежние времена могли бы запросто статью 58-10 припаять — «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти».

Все это было бы смешно, если бы и в самом деле не напоминало заранее спланированное действо по дезавуированию депутата, известного избирателям как человека весьма неравнодушного к халатности, безалаберности и недобросовестности исполнения должностными лицами обязанностей. Вовремя ли не расчистят дворы и улицы от снега, мусор ли своевременно не вывезут или с подготовкой к отопительному сезону затянут — для депутата Латашенко это повод обратить на проблему внимание мэра, а то и губернатора, не считая всякого рода чиновников и должностных лиц. Понятно, что такая активная гражданская позиция устраивает далеко не каждого.

Осенью прошлого года, накануне очередного отопительного сезона, Светлана Латашенко побывала в котельных города Чехова и пришла к выводу, что с подвозкой угля местные коммунальники к сроку не успели. Газета писала об этом в материале «Больше угля и мазута!» (см. «Советский Сахалин» № 71 от 9.10.2020 г.). Вряд ли критические замечания депутата, опубликованные в газете, пришлись по нраву тем, кто отвечал за обеспечение котельных топливом.

Вот и на заседании постоянной комиссии по регламенту, депутатской этике и местному самоуправлению, где предварительно прошло обсуждение обращения директора Чеховского МУП «Тепловые сети» А. Москвитина, без разговора о прошлогодней неритмичной подвозке угля дело не обошлось. Понятно, что оппоненты остались каждый при своем мнении. Встречное же обращение депутата на заседании комиссии не зачитали, его просто-напросто проигнорировали.

В итоге комиссия по этике пришла к выводу, что вопрос о С. Латашенко в принципе ясен и его необходимо вынести на обсуждение предстоящей 38 сессии городского собрания. Хотя, собственно, что здесь обсуждать? В обращении директора МУП никакой конкретики не содержится. Прочтет эту бумагу человек со стороны — и плечами пожмет: мол, что это за неподтвержденная информация? Каким таким образом депутат обстановку дестабилизирует? А главное, чем именно он «коректную» работу предприятия нарушает? Тем, что его руководству на недостатки не боится указывать?

Нет смысла подробно описывать обсуждение деятельности С. Латашенко на сессии, состоявшейся 25 февраля 2021 года. Достаточно сказать, что общий смысл выступлений оппонентов сводился к тому, что-де городской депутат должен помогать власти в работе, а не заниматься лишь тем, что систематически информировать ее о недостатках в коммунальной сфере.

Интересная постановка вопроса, не правда ли? Получается, что недостатки — отдельно, а работа местной власти — отдельно? И что помогать власти в работе — значит, о недостатках вообще ей не говорить?

В итоге общим голосованием коллеги обязали Светлану Латашенко публично извиниться перед руководством МУП «Тепловые сети» в СМИ.

Что дальше?

Светлане Латашенко к подобным ситуациям не привыкать. Не далее как в прошлом году ей пришлось через суд восстанавливать свое право на исполнение депутатских обязанностей. Напомним, тогда речь шла о формальной зацепке лишить ее депутатского мандата на том лишь основании, что партия «За женщин России», от которой Светлана Васильевна баллотировалась в городское собрание, упразднена. Хотя в законе сказано, что ликвидация партии не является поводом для лишения депутата его законных полномочий.

Однако же, попробовали лишить. И даже когда суд первой инстанции решил вопрос в пользу С. Латашенко, другая сторона подала апелляцию. Однако и этот маневр завершился не в пользу тех, кто не хотел бы видеть неудобного депутата в городском собрании.

Сама депутат полагает, что причиной обращения директора МУП «Тепловые сети» А. Москвитина в городское собрание послужила инвентаризация муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении вышеупомянутого предприятия. Рабочая комиссия, в которую входила и Латашенко, побывала в МУП 19 января 2021 года. Результаты инвентаризации депутата, мягко говоря, удивили.

На момент инвентаризации было зафиксировано отсутствие некоторого муниципального имущества, наличие которого не установлено вплоть до сегодняшнего дня. Дополнительная проверка, проведенная депутатом 19 февраля совместно с одним из сотрудников департамента управления имуществом администрации Холмского городского округа, также не смогла установить местонахождение имущества более чем по 10 позициям. В перечне отсутствующего — котел «Братск», одна единица автотехники, циркуляционный и подпиточный насосы, дымовая труба «и ряд крупногабаритного оборудования», необходимого МУП для работы в отопительный сезон.

По мнению депутата, для установления местонахождения муниципального имущества «потребуется привлечение правоохранительных органов». О чем она, кстати, накануне сессии сообщила в письме, направленном в собрание МО «Холмский городской округ», а также председателю депутатской комиссии по этике Андрею Ермакову и прокурору г. Холмск Аскару Жунусову.

Судя по результатам голосования на сессии городского собрания, депутаты, скорее всего, это письмо и в глаза не видели. Вероятно, еще и потому, что в нем содержались довольно нелестные оценки работы председателя комиссии по этике А. Ермакова и и. о. председателя собрания С. Пятыгина. По мнению Светланы Латашенко, некомпетентность коллег при работе с нормативно-правовыми актами понижает доверие избирателей к депутатскому корпусу и способствует формированию среди населения негативного мнения о представительном органе власти.

Что же касается извинений в адрес МУП «Тепловые сети», то здесь руководству предприятия придется потерпеть: дата публичного покаяния откладывается на неопределенное время. Сейчас депутат готовится подать заявление в соответствующие инстанции. А как еще убедить оппонентов, что сила — в правде, а не в количество поднятых при голосовании рук?

Владимир БОЛОТОВ.