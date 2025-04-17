Фестиваль «Весна Победы» прошёл в Охинском филиале СахГУ

Со сцены прозвучали песни военных лет. Учащиеся показали танцевальные номера, читали стихотворения. Особенно впечатлили театральные сценки, показывающие реалии военного времени: фронтовые будни, голод, лишения, трогательные моменты прощания и ожидания, отражённые в письмах женщин, ждущих своих близких с фронта.

Студенты удивили всех продуманными декорациями и реквизитом. Особое внимание было уделено мельчайшим деталям, чтобы погрузить зрителей в историю.

Сюрпризом вечера стало спонтанное выступление преподавателей с задорной песней «Эх, яблочко!».

Елена КУЛИКОВА.