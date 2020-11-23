Ушел из жизни журналист Евгений Беловицкий

В это невозможно было поверить. И мы, журналисты, не верили до последнего часа.

21 ноября ушел из жизни наш коллега, известный сахалинский журналист Евгений Николаевич Беловицкий.

Ему было 66 лет, но болезнь не пощадила и его.

Говорят, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Евгений опроверг эту философскую истину. Он дважды писал заявление о приеме на работу в редакцию газеты «Советский Сахалин». И в общей сложности проработал здесь свыше 30 лет.

В 1976 году после окончания Дальневосточного государственного университета комиссия по распределению направила молодого журналиста трудиться в родной Южно-Сахалинск, где проживал вместе с родителями до поступления в вуз.

Вначале работал корреспондентом газеты «Советский Сахалин», затем старшим корреспондентом, а впоследствии возглавил в редакции отдел информации. Его репортажи о событиях, людях и рекордах украшали газету. Талантливый журналист неоднократно становился лауреатом конкурса им А. П. Чехова областной организации Союза журналистов и других творческих конкурсов. Евгения Беловицкого ценили и уважали коллеги, признавая его высокий профессиональный уровень. По его газетным публикациям можно проследить главные события в островной области.

В 1988 году Евгений Беловицкий был откомандирован в ИТАР-ТАСС, где трудился собственным корреспондентом до 1997 года. А затем вновь вернулся в редакцию газеты «Советский Сахалин» на свою должность – заведующего отделом информации, где и проработал до 2007 года.

Впоследствии Евгений Николаевич шесть лет был главным редактором РИА «Сахалин – Курилы». В последние годы работал в редакции газеты «Рыбак Сахалина» в должности заместителя редактора.

Евгений Беловицкий был человеком увлеченным, любил природу родного края, любил людей и свою профессию.

Редакция газеты «Советский Сахалин» выражает глубокое соболезнование его родным и близким и сохранит светлую память о коллеге.

Прощание с Евгением Беловицким состоится 25 ноября в храме Святителя Николая Чудотворца в Южно-Сахалинске на углу пр. Мира и ул. Больничной в 10 часов.

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Президиум региональной организации Союза журналистов России глубоко скорбит по поводу смерти своего коллеги, заместителя редактора газеты «Рыбак Сахалина» Беловицкого Евгения Николаевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким. Сочувствуем вашему горю. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и работал вместе с ним.