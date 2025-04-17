Экс-мэр Корсакова Александр Ивашов останется под домашним арестом ещё на два месяца

Такое решение принял Южно-Сахалинский городской суд.

Как ранее сообщал «Советский Сахалин», подобную меру пресечения ему избрал суд 21 февраля с. г. Срок истекал 18 апреля с. г. Теперь он пробудет под домашним арестом до 18 июня с. г., сообщили в пресс-службе Сахалинского областного суда.

Перед этим по ходатайству следствия он был задержан, а чуть раньше, в конце января сложил полномочия в связи с начавшейся в корсаковской администрации проверкой.

Причины, по которым следствие заинтересовались бывшим чиновником, банальны – экс-глава Корсакова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, с ноября 2021 г. по август 2023 г. Ивашов вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на момент совершения преступления должность директора одного из департаментов, и используя служебное положение, организовал совершение незаконной сделки имущественного характера. Всё это было сделано за счёт бюджетных средств через подставное лицо, неосведомленное о преступных намерениях.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сахалинским управлением ФСБ России. Расследование ведёт третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области.

Сергей РЯБОВ.

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