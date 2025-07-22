Фестиваль воздушных шаров «Воздух» пройдет на дронопорту «Пушистый» 1 – 2 августа

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Под слоганом «Дыши. Лети. Вдохновляйся» он обещает стать ярким событием для жителей и гостей региона. Фестиваль посвящен международному форуму «Острова устойчивого развития: климатический аспект».

Центральное событие – шоу воздушных шаров с участниками из разных регионов России. Гости смогут совершить бесплатный подъем. В первый день пройдёт ночное шоу. Шары различных форм осветят небо яркими цветами.

Небо над «Пушистым» в эти дни будут активно. Помимо шаров, со взлетно-посадочной полосы ввысь поднимутся авиамодели с показательными выступлениями и дроны устроят гонку. Поближе рассмотреть эту и другую технику, которая используют для мониторинга экологической обстановки на островах можно в павильоне «Сахалин-Экспос».

Конечно, на этом не ограничатся. Праздничное настроение создадут островные танцевальные и музыкальные коллективы. В вечернее время покажут театрализованные постановки «Планета Земля» и «Экология». Проведут различные мастер-классы, лекции, пленэры и выставку-продажу картин местных художников.

Также, на дромопорту разместят водородную выставку с оборудованием, которое создает электроэнергию. Здесь же представят экологические транспорт.

А какой же фестиваль без угощений? Для этого сделают целую гастрономическую улицу. Здесь можно будет попробовать национальную кухню народов области с ягодой, дикоросами и морскими продуктами.

Посетителей пригласят на экскурсии и мастер-классы по рисованию, лепке и изготовлению сувениров.

Наталья ДЕСЯТОВА.

Фото автора.