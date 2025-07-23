Сахалин попал в «духовку»: со стороны Кореи и Китая в наши широты пришла аномальная жара

Региональное управление гидрометеослужбы заблаговременно разместило на официальном сайте прогноз в форме штормового предупреждения. По нему особенно жаркий период продлится с 22 по 26 июля, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7, а то и 9 градусов.

Виной всему – огромные массы нагретого и сухого тропического воздуха, поступающие с юго-западными воздушными потоками. Они влияют на погоду в Приморье, части Хабаровского края и Сахалина – от южной его части до Тымовской долины.

Исторический рекорд 1955 года, когда в июле столбики термометров в областном центре «подпрыгнули» до +34,4 градуса, пока не побит. Но все равно жарко: 20 июля в областном центре днем было +31,2, в с. Оноры Смирныховского района +32,2, в Долинске +31,5 градуса. В последующие дни температура держалась примерно на этом же уровне.

Немного прохладнее станет 26 июля, когда возможны небольшие дожди и понижение дневной температуры воздуха. В Южно-Сахалинске днем будет до +25 градусов.

Семён РЕЧКИН.