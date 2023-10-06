Филлис номер два? В южно-сахалинском городском парке под угрозу затопления попала детская железная дорога

В пятницу 6 октября Южно-Сахалинск в очередной раз «поплыл»: непрекращающийся дождь и порывистый ветер сделали свое дело. Стихия принесла много неприятностей. Особенно, как и во время недавнего потопа, досталось городскому парку культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Речка Рогатка, русло которой пролегает по парковой территории и далее – параллельно улице Сахалинской, совершенно преобразилась. Еще недавно многие недоумевали – где, собственно, речка? С новенькой набережной можно было видеть лишь песчано-галечное дно, вода ушла в грунт…

А тут – жуть! Уровень воды поднялся настолько, что до нижних частей мостов, соединяющих берега, оставалась совсем малость. Бурные мутные потоки, в которых местами образовались плавающие островки с обломанными ветвями деревьев, кустарниками… Беда, наводнение. Сразу всплыли в памяти далекие впечатления от наводнения 1981 года, когда на острове наделал бед мощный тайфун Филлис. Бурные потоки, плывущие деревья, чьи-то хозпостройки…

В парке нынче красиво и тревожно одновременно. На аллее сакуры мокрый асфальт усыпан золотистой листвой. В другое время прогуляться здесь – одно удовольствие. Но стихия… Даже местные белки ведут себя нетипично: вместо того, чтобы мирно и спокойно обедать у своих кормушек, зверьки мечутся, как будто ищут для себя островки безопасности. Одна белка приблизилась к берегу Рогатки, послушала как грохочут мутные водопады, и тут же поспешила скрыться.

К берегам действительно опасно приближаться. Почва разбухла от дождевой влаги и в любой момент может обвалиться в реку. В одном месте так и произошло – рухнуло крепкое молодое дерево вместе с большим комом земли.

Озеро Верхнее полно водой буквально через край. Под угрозой затопления оказалась детская железная дорога. На рельсах скопилась целая груда древесных стволов, веток. Видимо, ночью потоки были еще мощнее, они и устроили эту баррикаду на путях.

Почти уже отправился в плавание и замечательный парусник, давно бросивший якорь на постаменте неподалеку от белого ажурного мостика. С противоположной стороны «по пояс» в воде оказался скульптурный сивуч…

Южносахалинка Светлана, не сводя с глаз с бушующих потоков и поваленных деревьев, недоумевает:

— Как такое может быть? Никогда прежде таких наводнений здесь, на безобидной Рогатке видеть не приходилось. Откуда столько воды? Может, причина в массовой застройке горных склонов на месте лесного массива или же переполнения городского водохранилища?

Порывистый ветер тоже внес свою стихийную лепту. На веселой поляне, озаренной большой яркой афишей «Сахалинское лето» поредели ряды мишек. Одну скульптуру буквально на части разнесло обрушившимся деревом. Видно, что парковые рабочие не сидят сложа руки: оперативно распилили это злополучное дерево на чурбаки, чтобы затем легче было их вывезти. Но мишку жалко.

Ярослав САФОНОВ.