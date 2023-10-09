От строения Вселенной до Октябрьской революции. В фонде областной универсальной научной библиотеки обнаружен «Советский календарь на 1919 год»

Календарь был обнаружен случайно при создании паспортов сохранности для книг из редкого фонда библиотеки. Издание имеет красочный переплёт, оформленный в стиле русского модерна.

В процессе работы с находкой выяснилось, что календарь вышел в издательстве Всероссийского центрального исполнительного комитета. Формально он был выпущен издательством ВЦИК, но на деле публикацией занималась типография Товарищества И. Д. Сытина в Москве. Это самый первый календарь, изданный по решению рабоче-крестьянского правительства.

Первый послереволюционный календарь наполнен демонстрацией уникальных возможностей, которые даёт гражданам новая власть. В традициях дореволюционных академических словарей всё повествование начинается со строения Вселенной и зарождения жизни на Земле, а затем через историю оно приходит к главному событию – Октябрьской революции. От раздела к разделу календарь излагает новую официальную точку зрения на все сферы советской жизни – от морали до обороноспособности. Подробно представлены разделы, посвящённые государственному устройству России, развитию народного хозяйства, земства, здравоохранению и просвещению в первые годы советской власти. В издании сохранена карта железных дорог Европейской и Азиатской России.

В тексте художественные цветные литографии известного русского художника Б. В. Зворыкина, ставшего основоположником «русского стиля» в книжной иллюстрации.

Символично, что ценный документ, сообщила пресс-служба ведомства, специалисты библиотеки обнаружили в 2023 году, в год 105-летия с момента его издания – календарь был подготовлен и выпущен в 1918 году.