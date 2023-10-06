Областная столица приняла на себя основной удар непогоды

От тайфуна на юге Сахалина больше всех опять пострадал Южно-Сахалинск.

За ночь с 5 на 6 октября на его территории выпало больше половины месячной нормы осадков, поднялся уровень воды в реках Рогатка и Сусуя.

Объявлен режим ЧС.

По предварительным данным экстренных служб, подтопило 10 жилых домов, без электроснабжения находятся 6 многоквартирных и более 500 частных домов, в общей сложности там проживает 2602 человека. Подтоплены многие дачные участки. Снова досталось городскому парку.

Из-за подъёма уровня воды в Новоалександровске обрушился мост.

Как сообщили в мэрии областного центра, с ночи задействованы аварийные бригады. Техника оперативно начала расчищать ручей Больничный на улице Горького, чтобы не допустить ещё более сильных подтоплений.

По сообщениям местных жителей, вода в большей или меньшей степени залила участки проезжих частей и тротуаров практически во всех районах города.

Электроснабжение восстанавливают 18 бригад Сахалинэнерго – 40 человек ремонтников и 20 единиц техники. От удара стихии пострадали линии, подающие свет в сёла Весточка, Пятиречье, а также ряд улиц в Луговом, Новоалександровске, Лиственничном. Повреждения обещают устранить до конца сегодняшнего дня. Ремонт с утра осложняли дождь и сильный ветер.

Более подробная информация на сайте: http://sakh-frs.ru/?style=2.

Общественный транспорт работает с утра как обычно. Порывы ветра повалили несколько остановочных павильонов, дорожных знаков, а также деревья и столбы. Не работает светофор на пересечении проспекта Мира и улицы Лесной.

Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района сразу же отменили занятия первой смены. Позднее принято решение не проводить занятия второй смены.

В южно-сахалинской администрации отметили, что ситуация находится на контроле, все, чьё жильё пострадало от подтоплений, могут рассчитывать на помощь властей. Если вас залило – звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.

Владимир Павлов.