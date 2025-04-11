Экспозиция со столь интригующим названием развёрнута в выставочном зале областного центра (ул. Вокзальная, 5а).

Она объединила работы 27 профессиональных художников и любителей, для которых декоративность и стилизация – средства выражения своих эмоций в общении со зрителями.

Известные мастера живописи, графики, в творчестве которых достойное место занимают инсталляция, коллаж, аппликация, работа с природными минералами, деревом, тканью и керамикой, представили свои произведения. Разнообразие радует, удивляет фантазией авторов и мастерством исполнения. Выставка «Философия стилизации» – вторая в жизни сахалинских художников и более яркая и разнообразная чем предыдущая.

Есть и дебютанты – Валерия Осипова и Кирилл Усманов. Творчество Валерии с детских лет формировалось под влиянием мамы – мастерицы и художника Альбины Осиповой. Её же в своё время вдохновило мастерство самобытного художника из п. Ноглики, автора эвенкийских легенд и сказок Семёна Надеина. Он виртуозно владел искусством силуэтных композиций. Ножницами вырезал из рентгеновской плёнки сюжеты из жизни коренных народов севера Сахалина.

Валерия свои силуэтные работы создаёт из рыбьей кожи. Такому мастерству многие годы она училась у прославленной мастерицы Вероники Осиповой. Вертикальные композиции Валерии «Хвастун», «Два подростка и шаман» отражают моменты повседневной жизни северного народа, а «Орнамент» отличается тонкой, изысканной линией рыбьей кожи, сплетающей узор с элементами нивхского орнамента.

Удивителен и загадочен батик Нины Наумовой «Астральные видения». Он притягивает и завораживает музыкальностью и ритмом разноцветных хаотичных движений, плоскостей, подчиняющих себе и уносящих сознание в неведомые миры. Легки, воздушны и осязаемы «Лилия Глена», «Лопушки», «Лесные пионы» триптиха «Тайны леса».

Кирилл Усманов смело дебютирует на выставке с первой гравюрой на стекле «Утренний лов» и ювелирными работами, демонстрируя их на ветвях и корнях угасших деревьев, обласканных морем, солнцем и ветром. Привлекает внимание миниатюрная композиция «Лягушонок на болотной кочке», в которой лягушка-мать бережно охраняет крошечного лягушонка с янтарными глазками, взобравшегося на высокую кочку. Кулоны «В гости к полярному ангелу», «Пробуждение весны», «Змеиная пагода» и другие выполнены с чувством понимания материала (кость мамонта, бивень моржа, зуб кашалота, янтарь, серебро), его возможностей и особенностей.

Неожиданна и самобытна в своих гобеленах «Март» и «Чтобы вернуться» Надежда Федотова-Белых. В гобелене «Март» она создала образ милого дедушки среди ветвей с распустившимися почками вербы. Он бережно несёт пушистого рыжего кота, а на плечах его примостилась птица. Гобелены сотканы из кусочков разноцветных тканей, что придает им особую прелесть и теплоту. Сплести гобелен было давнишней мечтой Надежды, в этом году она успешно ее осуществила.

Как всегда разнообразна в творческих исканиях Наталья Крушанова. Её «Майские сны» (шерсть, валяние) погружают зрителя в сказочный лес, где живут звери, птицы, облака.

Светло, нарядно и празднично сияют декоративные композиции лоскутного шитья «Созвездие». «Свадебный поезд» Ольги Андреевой и «Цвета осени» Натальи Маслаковой. Работы этих авторов всегда отличаются искренностью, гармонией цвета и чистотой исполнения.

Легко и свободно в своём творчестве Ольга Тихомирова использует старинную технику папье-маше и современную ладолл (самозатвердевающую полимерную глину высокого качества) при создании трогательных образов «Песнь моря», «Леля», «Сказки на ночь».

Яркие, эмоционально наполненные полотна Ольги Маркеловой «Морозное утро», «Дивный сад», «Звёздная пыль» увлекают зрителя в мир грёз и фантазий.

Украшением выставки стали грациозный олень и зайчик, искусно сплетенные Юлией Апатьевой из гибких ветвей.

Многие живописцы и графики в своих работах применяют принцип декоративности и стилизации. К ярким примерам такой стилизации можно отнести «Натюрморт с папоротником» Нины Наумовой. На живописном полотне органично живут полусферы голубых цветков папоротника, рельефы рам, складки драпировок и другие предметы интерьера мастерской.

Преуспевают в стилизации образов мастера декоративно-прикладного искусства. Ольга Поветкина создала волнующий «Подводный мир» в технике «валяние» из шерсти; Алёна Евдокимова удивила своими керамическими блюдами «Сказы» и «Птица Гамаюн»; Марина Кочнева словно воссоздала свой портрет в образе «Ветер тундры», а Валентина Крушанова показала мастерство в работе с керамикой и глазурью.

Безусловно, выставка «Философия стилизации» – яркое событие в жизни островной столицы. Оно знакомит с разнообразием и богатством декоративно-прикладного искусства, с творчеством уже известных художников и начинающих авторов. Они избрали для себя этот заманчивый, тернистый, но всегда интересный путь творчества, ведущий к поиску и совершенству.

Раиса Горохова, искусствовед.