Отважный воин. Солдаты Победы

С первых дней войны сражается на фронте сахалинец Василий Иваниченко. До 1939 года он учился во 2-й школе г. Александровска, а затем был принят в артиллерийское училище.
Но вот началась война. Защищать родную землю поднялся весь русский народ. Уехал на фронт и молодой патриот Василий Иваниченко. На поле боя отважный воин умело применял знания, полученные в артиллерийском училище: его батарея беспощадно истребляла фашистский сброд.
Сейчас Василий Иваниченко уже капитан. За отвагу и смелость правительство наградило его двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны. Трудно теперь узнать в этом мужественном и опытном воине юношу Васю Иваниченко, каким он был раньше.
В своих письмах к родителям, отцу Анатолию Лаврентьевичу и матери Прасковье Леонтьевне Иваниченко, живущим в посёлке Дуэ, он пишет:
«Здравствуйте, дорогие родители, мамаша, папаша, а также Нина и Валентина. Примите от меня горячий фронтовой привет. Я жив и здоров, успешно бью немцев на их же территории. Наконец-то мы добрались до проклятой Германии. Вот теперь уж расправимся с немцами так, что они будут знать, как трогать русских. В общем мы своё великое дело сделаем как надо. О подробностях поговорим при встрече. Ваш сын Василий».
Передовая ферма
7 апреля в редакции газеты «Советский Сахалин» состоялось совещание передовиков животноводства, зоотехников и ветеринарных работников колхозов и совхозов и органов власти. Обсудили развитие отрасли в 1945 году.
Газета опубликовала выступления отдельных участников совещания, где они поделились опытом работы и вскрыли недостатки.
Так, животновод колхоза «Труд» Ф. Бибикова рассказала об опыте сохранения молодняка. В результате стадо колхоза увеличилось на 80 голов.
Лучшие успехи по приплоду у доярок тт. Груздовой и Меховой. Отлично трудятся телятница т. Гриневич и юный конюх Миша Плискунов.
В этот день 80 лет назад
- Поздно вечером 9 апреля после пятидневного штурма войсками 3-го Белорусского фронта капитулировал город-крепость Кёнигсберг. С 6 по 10 апреля в плен попали более 92 000 немецких солдат и офицеров, в том числе комендант, его заместитель и командиры двух дивизий. Захвачены большие трофеи.
- Войска 2-го Украинского фронта заняли 11 населённых пунктов на территории Австрии.
- Войска 3-го Украинского фронта вели бои в Вене.
- За 10 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 13 немецких танков, сбито 16 самолётов противника.
Тыл – фронту
- Хорошо трудится коллектив нефтепромысла Катангли. Большой вклад в общий успех вносят токари и слесари механической мастерской (начальник тов. Зубов). При поступлении срочных заказов все встают на стахановскую вахту и выполняют работу досрочно. Например, на 5 дней раньше срока отремонтировали болторезный и строгальный станки, на 6 дней – приводной насос, на 7 дней – двухцилиндровый приводной насос.
- Звание лучшего угольного участка в первой пятидневке апреля завоевал участок Арковской шахты, где начальником тов. Пудовкин. На втором месте участок шахты Мгачи, где начальником тов. Жовтяк.
- Коллектив Охинской конторы Сахалинторга добился хороших результатов в соревновании в честь 20-летия советизации Северного Сахалина. Лучший – магазин № 5 (заведующая тов. Гольцова). Продавцы культурно обслуживают нефтяников, помещение магазина в образцовом санитарном состоянии.