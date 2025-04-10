Отважный воин. Солдаты Победы

С первых дней войны сражается на фронте сахалинец Василий Иваниченко. До 1939 года он учился во 2-й школе г. Александровска, а затем был принят в артиллерийское училище.

Но вот началась война. Защищать родную землю поднялся весь русский народ. Уехал на фронт и молодой патриот Василий Иваниченко. На поле боя отважный воин умело применял знания, полученные в артиллерийском училище: его батарея беспощадно истребляла фашистский сброд.

Сейчас Василий Иваниченко уже капитан. За отвагу и смелость правительство наградило его двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны. Трудно теперь узнать в этом мужественном и опытном воине юношу Васю Иваниченко, каким он был раньше.

В своих письмах к родителям, отцу Анатолию Лаврентьевичу и матери Прасковье Леонтьевне Иваниченко, живущим в посёлке Дуэ, он пишет:

«Здравствуйте, дорогие родители, мамаша, папаша, а также Нина и Валентина. Примите от меня горячий фронтовой привет. Я жив и здоров, успешно бью немцев на их же территории. Наконец-то мы добрались до проклятой Германии. Вот теперь уж расправимся с немцами так, что они будут знать, как трогать русских. В общем мы своё великое дело сделаем как надо. О подробностях поговорим при встрече. Ваш сын Василий».

Передовая ферма

7 апреля в редакции газеты «Советский Сахалин» состоялось совещание передовиков животноводства, зоотехников и ветеринарных работников колхозов и совхозов и органов власти. Обсудили развитие отрасли в 1945 году.

Газета опубликовала выступления отдельных участников совещания, где они поделились опытом работы и вскрыли недостатки.

Так, животновод колхоза «Труд» Ф. Бибикова рассказала об опыте сохранения молодняка. В результате стадо колхоза увеличилось на 80 голов.

Лучшие успехи по приплоду у доярок тт. Груздовой и Меховой. Отлично трудятся телятница т. Гриневич и юный конюх Миша Плискунов.

В этот день 80 лет назад

Поздно вечером 9 апреля после пятидневного штурма войсками 3-го Белорусского фронта капитулировал город-крепость Кёнигсберг. С 6 по 10 апреля в плен попали более 92 000 немецких солдат и офицеров, в том числе комендант, его заместитель и командиры двух дивизий. Захвачены большие трофеи.

Войска 2-го Украинского фронта заняли 11 населённых пунктов на территории Австрии.

Войска 3-го Украинского фронта вели бои в Вене.

За 10 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 13 немецких танков, сбито 16 самолётов противника.

Тыл – фронту