Процесс пошел. Разворачивается подготовка к созданию на Шумшу военно-исторического мемориального комплекса

Начата переброска оборудования и техники для открытия на Шумшу первой очереди военно-исторического мемориального комплекса. Военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции, здесь создается по поручению Президента РФ Владимира Путина. Работы ведутся под контролем вице-премьера – полпреда Юрия Трутнева. Рабочую группу по исполнению поручения главы государства возглавили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предварительно на историческом месте развернется поисковая экспедиция, в которой примут участие активисты из разных стран. Она начнет работать с 1 июля. Найденные поисковиками останки советских воинов будут с почестями перезахоронены. Оружие, снаряды и другие находки войдут в экспозицию мемориального комплекса.

– В Петропавловске-Камчатском были загружены на судно бортовые автомобили с палатками, раскладушками, топливом и другим снаряжением, необходимым для размещения личного состава спасательного центра Камчатки на острове Шумшу – рассказал по телефону находящийся на Камчатке председатель постоянного комитета Сахалинской облдумы по спорту, туризму и молодежной политике Александр Гринберг. – Спасатели МЧС на протяжении всего периода монтажа и работы лагеря будут обеспечивать его функционирование. Доставленный в Северо-Курильск груз будет переброшен на Шумшу специальным судном, способным подходить к берегу».

Позднее грузы для лагеря на Шумшу будут завозить из Корсакова, Владивостока.

Открытие первого этапа военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу запланировано на 18 августа. В этот день состоится масштабная военно-историческая реконструкция, участниками которой станут реконструкторы из разных регионов России. Это станет одним из ключевых событий патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

На Шумшу в этом году также пройдут спортивные состязания «Высота 171». А на протяжении всего лета будут организованы туристические маршруты «Дорогами острова Шумшу», включающие 14 исторических точек: поле боя, доты, батареи, аэродром, высоты и другие знаковые места.

Как известно, штурм острова Шумшу – это последняя крупная операция нашей армии во Второй мировой войне, которая ознаменовалась героической победой советских войск над превосходящими силами японской армии. Японцы пытались скинуть десант в море с помощью танков, но не добились успеха. Подбитые боевые машины так и остались на поле боя – они тоже станут частью экспозиции.

Как неоднократно отмечал губернатор Валерий Лимаренко, Курильская десантная операция – неотъемлемая часть истории не только Сахалинской области, но и всей России. Создание мемориального комплекса на Шумшу позволит сохранить память о подвиге советских воинов и передать эту память будущим поколениям.