Газетам и журналам нужна защита. Открытое письмо Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), объединяющий главных редакторов печатных изданий, обращается к Вам в связи с крайне сложной ситуацией. Газеты с вековой историей прекращают выпуск, меняется кратность выхода газет и журналов, ежедневные газеты превращаются в еженедельники, падают тиражи. Уменьшается количество актуальной информации, которая намного качественнее чем та, что получает население из электронных и сетевых СМИ.

Существуют объективные причины сложного положения всей отрасли печатных СМИ. В последние три года на 25-30 процентов выросла стоимость бумаги, полиграфического производства. Одновременно резко увеличились затраты на транспортную логистику, соответственно растет подписная цена, которая складывается из многих составляющих. Но вот парадокс: от 50 до 70 процентов подписной суммы – стоимость услуг Почты России. Эта цифра ежегодно увеличивается, притом что качество почтовых услуг ухудшилось. После акционирования почтового ведомства, разрушилась сложившаяся система совместных действий почтовиков и журналистов, которая формировалась более десяти лет. Результат: подписка для многих читателей становится практически неподъемной.

В 2013 году Указом Президента РФ В. В. Путина Почта России была внесена в перечень стратегических предприятий, предоставляющих социально значимые услуги.

О том, как менялись отношения Почты России в части исполнения социально значимых услуг, свидетельствуют факты. Почтовые отделения по всей стране переходят либо на сокращенный график работы, либо вообще закрываются. Почтальоны увольняются из-за мизерной зарплаты. Задержка доставки прессы составляет от двух недель до полутора месяцев. АРС-ПРЕСС располагает информацией о деятельности подразделений Почты России практически во всех федеральных округах. Картина везде удручающая.

Красноярский край: из 797 отделений почтовой связи функционируют 237.

Сахалинская область: из-за несвоевременной доставки печатных изданий люди отказываются от подписки. Руководство региона помогает строить в сельской местности модульные почтовые отделения, но работать в них при нынешней зарплате желающих нет.

Макрорегион «Урал»: дефицит почтальонов. Задержки доставки газет чередуются с полным отсутствием этой услуги. Руководство макрорегиона на встрече с руководителями муниципальных СМИ продекларировало готовность продавать газеты в почтовых отделениях, но все пока остается на словах.

Самарская область: в отделениях Почты России идет торговля гречкой и другими продуктами, при том, что газеты разносятся несвоевременно. В ряде населенных пунктов региона нет Интернета и мобильной связи, но именно в таких глубинках закрываются почтовые отделения – некому работать. Поступают жалобы, подписка на прессу падает. Самарский почтамт, как и УФПС в целом, заняли в этом вопросе глухую оборону, на звонки и письма редакций не отвечают.

Якутия: в прошлом году закрылось 7 почтовых отделений, не будет исключением и нынешний. Периодика доставляется с задержкой в месяц-полтора, это уже не газеты, а макулатура, естественно, подписка падает.

Главная причина происходящего – смена приоритетов. Созданная как средство коммуникации населения с властью, почтовая связь за последнее десятилетие по факту отодвинула свою главную, определенную Указом Президента обязанность, на второй план. Почтовики сегодня формируют на своей базе что-то типа общероссийского супермаркета, ставя интересы рыночной торговли выше государственных.

Вторая причина закрытия почтовых отделений – ошибки при оптимизации, в ходе которой проведено слияние районных почтовых отделений. В Ленинградской области, например, объединили районные отделения Всеволожска и Приозерска, расстояние между которыми составляет 180 км, перераспределив распорядительные функции. Ежедневная доставка корреспонденции из Всеволожска в Приозерский район вскоре обернулась выходом из строя почтового транспорта и перебоями в доставке прессы. В ответ на требование навести порядок почтовики ссылаются на плохое автобусное сообщение, из-за чего почтальоны не имеют возможности регулярно добираться до населенных пунктов.

Оптимизация, задуманная ради экономии средств, на деле обернулась проблемами: работа районных почтовых отделений страны парализована, коммуникации нарушены, как итог – падение подписки на СМИ, ухудшение качества почтовых услуг.

В Ростове журналисты газеты «Наше время» провели эксперимент – прошли по почтовым отделениям в роли подписчиков с просьбой посоветовать им, какое издание лучше выписывать. Многие получили ответ: «Не майтесь дурью, какие вам еще газеты, все равно носить их некому». Подобная картина, только без ярких комментариев, практически повсеместна.

Почта России ведет подписку 10 месяцев в году. В лучшие времена она выручала за это время порядка десяти миллиардов рублей (данные из открытых источников). Это был длительный, беспроцентный кредит в виде аванса от населения и от редакций, которые получали свою часть стоимости изданий только по завершении подписки. Даже по масштабам Почты России эта сумма являлась серьезной финансовой подпиткой.

Все наши попытки решать вопросы напрямую на сегодняшний день безрезультатны. В лучшем случае, на письма АРС-ПРЕСС, адресованные генеральному директору М. Ю. Волкову, присылаются отписки, не подкрепленные фактами. А требуется напрямую ответить на вопросы о непонятных подписных тарифах, исключительно в пользу Почты России. О ненадлежащим оказании услуг по доставке печатных изданий. В конечном счете, – о полном игнорировании интересов газетно-журнальной отрасли, что идет вразрез с интересами государства.

Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас обратить внимание на проблемы, существующие в сфере печатных СМИ, и принять меры для их решения.

С. Б. Дубинская, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), член Экспертного Совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.