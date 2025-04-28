Сахалинский Первомай обещает быть ласковым

Сахалинские синоптики сообщили, что в первые дни недели Сахалин ощутит «дыхание Якутии» – в островном регионе распространяется область высокого давления, сформированная в холодном воздухе. Не означает ли это, что на острова на какое-то время вернется зима, и на майские праздники придется померзнуть?

– Конечно нет, – успокоили в региональном управлении гидрометеослужбы. – В самом Якутске днем плюсовая температура, ночами около 0°, временами дождик. Так что морозов не ждем.

Время от времени в наши широты происходят вторжения прохладных воздушных масс с материка. Но ничего особенного в этом нет. Ближе к Первомаю ситуация изменится. В ближайшие дни Сахалин и Курилы ощутят «дыхание» Охотского моря: вдоль Южных Курил пройдет циклон. Он заденет крылом и юг Сахалина, принесет моросящие осадки и порывистый ветер. На Курильских островах ожидается дождь от умеренного до сильного и ветер с порывами до 28 метров в секунду.

К первым числам мая погода на островах наладится, юго-западные потоки воздуха принесут тепло. На Сахалине днем 1 мая воздух прогреется до плюс 4°… 9°, ночью температура будет держаться в пределах от минус 3°до плюс 2°. Временами возможны небольшие осадки. 2 мая еще немного потеплеет.

Семён РЕЧКИН.