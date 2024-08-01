«Где армяне, там и много друзей!»

Вот и представилась возможность привнести в наш проект армянский колорит. Весной нынешнего года состоялась премьера песни «Сахалинские армяне». Музыку и слова к ней сочинила известная ереванская певица, музыкант и поэтесса Анна Овнер. Создательница полусотни треков активно участвует в различных фестивалях. Её песня «Россия» в авторском исполнении проникновенно звучит в репертуаре одного из военных оркестров страны.

Оригинальную аранжировку композиции «Сахалинские армяне» предложил музыкант Артур Казарян. А виртуоз кларнетист и саксофонист Арнольд Аракелян осуществил замыслы аранжировщика, придав мелодии яркую экспрессию и особое настроение.

Исполнение песни популярным российским певцом Эдгаром Геворкяном (сценический псевдоним – Edgar) добавило коллективной работе музыкантов вокальных красок. Голос этого артиста звучит на радиостанциях России и Содружества Независимых Государств (СНГ), причём иногда в дуэтах со звёздами эстрады Радой Рай, Еленой Воробей, Анастасией Стоцкой, Ириной Круг, Таней Булановой, Сильвой Акобян, рэпером DinoMC47 и другими.

В активе у Эдгара – сольные альбомы, сборники, гастроли по России и Европе, выступления в Государственном Кремлёвском дворце. Он не редкий гость на российском телевидении в программах Андрея Малахова, «Аншлаге», «Параде юмора». Молодой исполнитель считает самой большой наградой для себя любовь зрителей. И он её уже заслужил. Его песни в социальных сетях набирают тысячи просмотров.

В 2015-м армянский телеканал 1-АМ признал Геворкяна «Певцом года», а в 2016-м на канале «Шансон ТВ» артист вошёл в топ-10. После чего уроженец Краснодарского края (с 2013 года он москвич) впервые побывал на исторической родине, чтобы ощутить духовную связь с землёю предков.

На Сахалине и Курилах живёт, в разных сферах трудится и творчески проявляет себя довольно представительная армянская диаспора. Подарком ей от соотечественников стала песня «Сахалинские армяне», написанная в зажигательных танцевальных ритмах. Сегодня она пополнила коллекцию нашего проекта «Воспетые острова».

Людмила Степанец.