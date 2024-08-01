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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Парад школьников в Южно-Сахалинском городском парке. Фото Г. СОКОЛОВА.

17 июня

  • Коллектив Углегорского лесхоза занят восстановлением лесов. Только в этом году на 27 га леса (вместо 25 га по плану) посажено 300 тыс. саженцев из Ударновского, Орловского и Краснопольского лесопитомников.
  • В колхозы Кировского района доставлена очередная партия сельскохозяйственных машин. Среди них – конные шарикоподшипниковые сенокосилки, тракторные грабли и волокуши, культиваторы новой конструкции для междурядной обработки посевов. Два таких культиватора приобрела Тымовская МТС.

18 июня

  • Александровский хлебосухарный комбинат работает ритмично, выполняя госзадание. Во всех цехах созданы комплексные бригады. Так, бригада Ковальченко выполняет свои задания на 135%, бригада Милованова – на 120%, бригада Сутоцкого, занятая на выпуске кондитерских изделий, даёт 160% нормы. Пекарь Фатима Ахметгалиева за высокие производственные показатели занесена на городскую Доску почёта.
  • В этом году в «Артеке» отдохнут 22 юных сахалинца. Это лучшие общественники и отличники учёбы. Областной комитет комсомола направляет в «Артек» 10 воспитанников Александровского, Первомайского, Шахтёрского, Кировского и других детских домов. Из п. Дуэ Александровского района поедет в лагерь Геннадий Яневский, из Поронайска – Лариса Суворова, из Южно-Сахалинска – Ольга Онуфриенко. Сначала они вылетят в Москву, где ознакомятся со столицей, а затем выедут в Крым.

(Продолжение следует).

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