Где быть чеховскому саду на Сахалине? Экспресс-опрос

Идея создания в Южно-Сахалинске подобия сада Чехова в Ялте прозвучала в январе на XXIV чеховской научной конференции. Сотрудники областного литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и регионального филиала ботанического сада ДВО РАН уже определились с тем, какие породы деревьев, кустарников и цветов из сада Антона Павловича смогут произрастать на острове. Но территория будущего сада пока еще не определена. А где бы ее хотели видеть наши читатели? Этот вопрос мы адресовали нескольким южносахалинцам.

Виталий Тесленко, генеральный директор ООО «Ландшафтный центр»:

– Даже если где-то нам приглянется место для будущего чеховского сада, оно, быть может, уже имеет хозяина. Так что это вопрос к мэрии. Помните историю с грушевым садом? Горожанам хотелось его сохранить, но там началась коттеджная застройка.

Первым делом хорошо бы подать заявку на выделение участка. Пусть отдел озеленения департамента городского хозяйства подберет, к примеру, три альтернативных площадки с различным рельефом. На втором этапе можно объявить конкурс на лучший дизайнерский проект чеховского сада. И пусть победивший ландшафтный мастер в дальнейшем самостоятельно либо в тандеме с кем-то из специалистов осуществляет надзор за воплощением своей авторской идеи. Возможно, потребуется участие строительной компании.

В СМИ сообщалось, что на прилегающей к парку культуры и отдыха имени Ю. Гагарина территории освобождается несколько гектаров земли. Там находилось антенное поле областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ).

Считаю, у города появляется прекрасная возможность расширить границы парка, создав там чеховский сад. Это будет единый красивый комплекс. Территория прекрасно подойдет для цветущих вишневых, яблоневых, сливовых деревьев, какие растут в чеховском саду в Ялте.

Но у местной властей иные виды на высвобождающееся пространство у парка. Здесь хотят возвести многоэтажные корпуса СахГУ. Я болезненно воспринимаю, когда верхние террасы нашего города застраивают высотными зданиями. Сразу теряется вид, исчезает панорама окрестностей. Высотки закрывают собой наши прекрасные горы. Мое мнение однозначно: я за то, чтобы в парковой зоне разбить чеховский сад.

Вера Борисова, библиотекарь центральной городской библиотеки им. Кузнецова:

– Антон Павлович писал: «Вся Россия наш сад». Вот и я считаю, что не отдельный уголок города надо обустраивать, а всю территорию, где мы живем – высаживать деревья, кустарники цветы, которые любил писатель, и это будет правильно.

Виктор Шейко, старший научный сотрудник Сахалинского отделения ботанического сада ДВО РАН, кандидат биологических наук:

– Подходящим для сада будет место в лесной зоне, где с Сусунайского хребта стекают речки. Хорошо, если его будут окружать возвышенности, чтобы на участке не гуляли холодные северные ветра. А еще лучше разбить сад рядом с парком после демонтажа антенн ОРТПЦ. Там неплохая площадка, да и высокие парковые деревья будут защищать посадки от холодных ветров.

Любовь Совбан, библиограф-краевед:

– Я категорически против строительства СахГУ в парковой зоне. Для учебных корпусов и кампуса вуза надо подобрать иную стройплощадку. Там самое место для чеховского сада.

Александра Кудряшова, руководитель школы икебаны Согецу в Южно-Сахалинске, лауреат международных и всероссийских конкурсов:

– Воссоздание на Сахалине подобия чеховского сада в Ялте – очень сложная задача. Быть может, нам выбрать более легкий путь и в зеленом оформлении областного центра сделать акценты на растения, которые выращивал Антон Павлович? К примеру, он очень любил розы. В его саду зацветало до полусотни сортов «царицы цветов».

Полагаю, что сквер у Чехов-центра и литературно-художественного музея вполне мог бы украсить розарий. Кстати, отечественные селекционеры несколько лет назад вывели сорт роз, носящий имя писателя. Он тоже может быть представлен в островной коллекции.

А как декоративно и красиво после стрижки смотрятся кусты чеховского любимца – крыжовника! Растениями, аналогичными тем, что растут в саду Антона Павловича, можно оформить также и улицу, носящую его имя, и сквер у областной библиотеки.

Наталья Кирюхина, член Союза художников РФ:

– Возле детской художественной школы в районе улиц Дзержинского и Хабаровской после сноса старых двухэтажных домов появилась большая площадка. Сейчас она занята автомобильной стоянкой. Почему бы там не создать чеховский сад или парк искусств? Такие парки уже есть во многих городах России и Японии. Так, в Саппоро в таком зеленом уголке под открытым небом работают мастерские стеклодувов, керамистов, ткачей гобелена. Люди приезжают туда посмотреть на творческий процесс, позаниматься у мастеров, а также посетить выставочный зал, где могут выставить и свои работы.

Южно-сахалинская детская художественная школа окажется в центре такого парка искусств. На его аллеях можно установить скульптуры. Думаю, среди художников страны найдутся благотворители, которые захотят подарить свои работы южносахалинцам.

Наталья Капустюк, детский поэт:

– Я довольно часто хожу на прогулки за парк, в район водохранилища. Думаю, для чеховского сада можно найти подходящую площадку за отелем «Санта». Там хорошее защищенное от ветров место, есть речка. Когда в период губернаторства Карафуто строилась Тойохара, в этом распадке японцы создавали питомники, где выращивали саженцы для озеленения города.

Но если учесть транспортную доступность, то горожанам и гостям областного центра было бы удобнее добираться до чеховского сада в центр города, у парка. Я за этот красивый и многолетний проект и именно за эту площадку.

Подготовила Людмила Степанец.

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