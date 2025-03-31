В Сахалинской области заработала региональная программа «Школа нянь»

За два года подготовят 700 квалифицированных кадров.

Такие кадры очень нужны региону. В нынешнем году в дошкольных госучреждениях запланировано увеличить количество групп для детей в возрасте от 2 до 3 лет на 10% (60 групп). Столько же групп дополнительно откроют в 2026-м. Кроме того, планируется открыть корпоративный детский сад для детей и сотрудников СахГУ и создать четыре семейные группы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, нянь будут готовить СахГУ и медицинский колледж. Первый поток приступает к обучению уже 1 апреля. В него войдут 25 человек.

Вторая группа с такой же численностью участников – 16 апреля. Каждый претендент должен написать заявление, пройти медицинский чекап и выбрать одну из двух программ: «Педагогика, воспитание и уход за детьми дошкольного возраста» или «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)». По окончании обучения все пройдут сертификацию – демонстрационный экзамен.

Обучение продлится 250 часов и займёт 2,5 месяца. Будущие няни за это время ознакомятся с разными аспектами своей профессиональной деятельности. Планируется, что в итоге регион получит 500 «домашних нянь» и 200 нянь-специалистов.

Региональные власти уделяют большое внимание решению демографических проблем.

– Повышение рождаемости – одно из ключевых направлений работы регионального правительства, и 2025 год в Сахалинской области объявлен Годом счастливого материнства. За последние годы мы решили немало сложных задач. Уверен, с общественной поддержкой, эффективным взаимодействием властей, бизнеса, волонтёров и неравнодушных граждан мы сможем поднять статус материнства, дать женщинам особые привилегии, оказать всю необходимую помощь и поддержку, – сказал губернатор области Валерий Лимаренко. – За время декрета женщины не должны терять квалификацию и, при необходимости и желании, должны иметь возможность как можно скорее вернуться обратно на работу. Для этого им нужна помощь. У нас должен появиться институт нянь. При этом и бизнес должен принимать участие в его развитии, предоставляя своим сотрудницам поддержку в найме няни. Кроме того, требуется увеличить количество мест в государственных детских садах и ясельных группах.

Владимир СЛАВИН.